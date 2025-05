Teodor Currentzis à l'Elbphilharmonie avec l'Orchestre symphonique du SWR en juin 2019. Image: Claudia Höhne / dr

Le Pour-cent culturel Migros engage un chef d'orchestre russe sulfureux

Les Migros-Classics engagent à nouveau Teodor Currentzis, un chef d'orchestre russe, soutenu financièrement par le Kremlin, qui n'a jamais voulu prendre position sur la guerre en Ukraine.

Christian Berzins / ch media

On venait tout juste de vibrer au rythme du concert exceptionnel de l'Orchestre du Festival de Budapest à la Tonhalle de Zurich. On s'apprêtait à souligner avec bienveillance le pari réussi de Mischa Damev, directeur des Migros-Classics, qui l'an dernier avait su insuffler un vent de renouveau à cette série classique un peu poussiéreuse.

Mais, en consultant le tout nouveau programme de la saison 2025/2026, on réalise que le chef d'orchestre russe Teodor Currentzis sera le porte-drapeau de Migros en mai 2026, à Genève, Zurich et Berne. Les prix des billets ont même été augmentés pour l'occasion.

Des chansons pour Poutine

Currentzis a créé «MusicAeterna» un orchestre et un chœur d'exception. Le monde de la musique était à leurs pieds, mais les choses ont rapidement mal tourné. Certains musiciens du groupe ont diffusé de la propagande prorusse durant les tournées. L'un d'eux a même composé des chansons guerrières dédiées à Poutine. La situation a dégénéré au point que MusicAeterna est devenue indésirable ailleurs qu'en Russie.



Alors, d'un coup de baguette magique, Currentzis a créé un nouvel orchestre au nom évocateur, «Utopia». Le groupe reprend un certain nombre de musiciens de MusciAeterna. Et «Utopia», continue à recevoir des millions de la Russie, y compris de la part des autorités. Officiellement, Currentzis n'a aucun lien avec Poutine, mais il ne s'est jamais non plus exprimé contre lui. En avril dernier, il revendiquait son droit au silence:

«Comment est-il possible qu’il n’existe plus de liberté d’expression en Europe? Pire encore: il n’existe même plus la liberté de se taire» Teodor Currentzis, cité par le Spiegel

Migros-Classics est attaché à la Russie

La collaboration avec Currentzis rappelle aussi l’attachement marqué de Mischa Damev, directeur de Migros-Classics, à la Russie. Même après l'annexion de la Crimée par Poutine, lui et Hedy Graber, responsable du Pour-cent culturel Migros, ont permis au chef d'orchestre pro-Poutine Valery Gergiev de continuer à officier en Suisse.

Mardi, les spectateurs de Migros Classics à Zurich et lundi à Lucerne ont applaudi Ivan Fischer et le Budapest Festival Orchestra. Image: Édouard Mätzener / Migros

En 2023 déjà, la présence de Currentzis aux Migros-Classics à Lucerne avait suscité une vive polémique. Graber et Damev étaient restés silencieux à ce sujet. Currentzis reviendra donc en 2026 avec l'orchestre Utopia. Mira Song, responsable du Pour-cent culturel Migros, défend.

«Fidèles à la mission de Pour-cent culturel Migros, offrir une scène aux innovations, tant sur le fond que sur la forme, dans la musique classique avec un haut niveau d'exigence, nous avons programmé Teodor Currentzis, reconnu internationalement comme un «rénovateur du monde musical» et un musicien exceptionnel.»

La musique de Migros est-elle vraiment apolitique?

Migros peut aussi se justifier en soulignant que Currentzis se produit dans de nombreux autres lieux. Mais on peut aussi constater que beaucoup de directeurs artistiques ne font plus appel à lui.

L'entreprise pourrait également se défendre en affirmant que la musique est apolitique. Mais ce n'est pas si simple. En octobre, le pianiste Fazil Say a été contraint de supprimer un tweet critiquant Israël, initialement publié par Recep Tayyip Erdogan et retweeté par lui. Lorsque le pianiste, aussi star des réseaux sociaux avec des centaines de milliers de followers, a refusé, il a été déprogrammé de trois concerts Migros-Classics en Suisse. Ce qui a rapidement provoqué des appels au boycott de Migros de la part de ses sympathisants.

Traduit et adapté par Noëline Flippe