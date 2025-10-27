Les pâtes sous toutes leurs formes sont très populaires en Suisse. Image: Keystone

Migros révèle les habitudes des Suisses en matière de pâtes

Migros s'impose en Suisse comme première productrice de pâtes. A l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée, le géant orange a décortiqué les préférences de sa clientèle.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

C'est l'une des nombreuses scènes cultes de la comédie américaine Elf, que l'on aura probablement l'occasion de revoir à la télé à Noël.

Will Ferrell y incarne Buddy, un assistant naïf et enfantin du Père Noël au pôle Nord. Buddy se retrouve à New York, où il découvre une grande variété en matière de nourriture. Le personnage se régale alors d'une grande assiette de spaghettis au coulis chocolat, au sirop d'érable et aux M&M's.

Les Suisses en raffolent

Les préférences helvétiques en la matière sont moins extravagantes. Alors qu'on célébrait la Journée mondiale des pâtes le 25 octobre (une initiative des fabricants), Migros a examiné de plus près les préférences de sa clientèle. Elle nous a ensuite partagé ses résultats. On peut s'y fier puisque le détaillant reste le plus grand producteur de pâtes sèches et fraîches du pays. Et son analyse révèle différents goûts pour chaque région linguistique.

Quelle que soit la forme néanmoins, l'engouement, lui, ne fait aucun doute à l'échelle nationale. Selon Swisspasta, chaque habitant consomme en moyenne neuf à dix kilos de pâtes par an.

La filiale Fresh Food & Beverage Group (une fusion des anciennes filiales Bischoffszell et Jowa) en produit environ 22 000 tonnes par an. Principalement des classiques à base de blé dur, détaille la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir. «Mais la gamme comprend également des variantes complètes et bio».

Les pâtes aux œufs en recul

La demande connaît une légère hausse, en particulier pour les articles spéciaux: pâtes complètes, sans gluten et surprotéinées. La porte-parole cite les références à base de maïs, de riz, de lentilles, de pois chiches ou de farine de pois.

En automne et en hiver, les plats de pâtes réconfortants sont très appréciés. Image: Roger Gruetter

En Suisse, les pâtes aux œufs occupent certes depuis longtemps une place centrale dans la gamme. Ces dernières années cependant, on observe une évolution du marché vers le «sans œuf».



Par ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure les saisons influencent nos habitudes:

«En Suisse, la consommation reste relativement stable mois après mois, avec de légers pics en automne et en hiver, lorsqu'on apprécie encore davantage un plat réconfortant de bolognaise, de lasagnes ou un gratin de pâtes.» Prisca Huguenin-dit-Lenoir

En janvier, à l'inverse, on constate que les aliments sains ont le vent en poupe, comme les pâtes complètes ou à base de légumineuses. En d'autres termes, rien n'arrête les bonnes résolutions du Nouvel An, pas même une assiette de pâtes.

Fidèle aux acteurs indigènes

Les prix sont restés relativement stables au cours des dix dernières années, constate la porte-parole. Elle souligne également un maintien de la production en Suisse. Cela ne va pas de soi, non seulement dans le contexte de la restructuration actuelle du groupe, mais aussi au regard de son principal concurrent. En effet, Coop a fermé il y a 11 ans sa propre usine, la Pasta Gala à Morges (VD).

Mais Migros ne se contente pas non plus de sa gamme helvétique, et le détaillant vend par exemple la marque italienne Garofalo:

«La part de produits étrangers dans notre chiffre d'affaires atteint 20 à 30% environ» Prisca Huguenin-dit-Lenoir

Guido Barilla, roi des pâtes de la société italienne du même nom basée à Parme, reconnaissait il y a quelques années que les Helvètes comptaient parmi les plus grands amateurs de spaghettis et de penne. Il nous avait alors accordé une interview:

«Les Suisses sont exigeants. Il n'y a qu'à s'attarder sur la taille du rayon. En Europe, la Suisse fait partie de nos cinq marchés principaux.»

Boom pendant le Covid

Les fabricants suisses et étrangers ont enregistré une année record au cœur d'une crise majeure: au plus fort de la pandémie de coronavirus, en 2020. A l'époque, de nombreux clients avaient vidé les rayons des supermarchés, face au spectre d'une pénurie.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)