Migros et Coop font-ils manger des polluants éternels? On fait le point

Si des PFAS sont présents dans de tels produits, ils peuvent être libérés par les graisses, les acides ou la chaleur et transférés aux aliments. Alex Spichale

Ils sont considérés comme des tueurs invisibles et nous empoisonnent discrètement. Nous avons interrogé les distributeurs suisses au sujet des PFAS.

Annika Bangerter / ch media

Plus de «Suisse»

Quiconque fait ses courses souhaiterait passer à la caisse avec le moins de produits toxiques possible. Mais en ce qui concerne les PFAS, les fameux «produits chimiques éternels», rien n'est moins sûr: on les retrouve notamment dans les cosmétiques, le fil dentaire ou certains emballages alimentaires anti-graisse. Mais pour les consommateurs, il n’existe actuellement aucune indication précisant si un produit est exempt de PFAS ou non.

Les graisses, les acides et la chaleur peuvent dissoudre les PFAS, qui se retrouvent ensuite dans les aliments. Ainsi les papiers sulfurisés et les assiettes jetables sont des produits à risque, en raison de leurs propriétés hydrofuges et anti-graisse.

Idem pour les poêles en téflon. Cependant, d'après les connaissances actuelles, seules de faibles quantités de PFAS passent dans les aliments par le revêtement antiadhésif, à condition que les poêles soient utilisées correctement.

Des papiers sulfurisés sans PFAS?

Nous avons donc interrogé Migros, Coop, Denner, Aldi, Lidl et Volg pour savoir quels papiers sulfurisés et quelles vaisselles jetables contiennent des PFAS. Tous les détaillants nous ont répondu. Il est important de noter qu'il s’agit de déclarations volontaires: seules des analyses en laboratoire pourraient les vérifier de manière indépendante.

Leur réponse concernant le papier sulfurisé a de quoi surprendre: tous les détaillants affirment que leurs produits sont sans PFAS. On savait que des alternatives existaient, mais pas qu’elles s’étaient généralisées à ce point. En ce qui concerne les PFAS présents dans la vaisselle jetable, la situation est différente.

Migros assure proposer de la vaisselle jetable sans PFAS, notamment les assiettes et gobelets de la gamme M-Budget. L’information ne figure pas encore sur les emballages, mais un pictogramme «PFAS-free» serait actuellement à l'étude, indique le service de presse. Il ajoute qu'il n'est pas possible de fournir une liste complète de la vaisselle jetable sans PFAS, car la gamme est constamment adaptée. Migros indique qu'elle travaille à proposer à l'avenir des articles fabriqués à partir de matériaux issus de canne à sucre et exempts de PFAS. Le service de presse ne connaît pas encore la date de leur mise en vente.

Coop affirme ne proposer dans son assortiment que de la vaisselle jetable de sa propre marque, qui serait exempte de PFAS. Le service de presse de Coop indique qu'une indication sur l'emballage est à l'étude.

Le discounter Denner affirme que 85% de sa vaisselle jetable ne contient pas de PFAS et fournit une liste de ces produits:

Cuillère à café en bois 11 cm, boîte de 20, référence 1029843

Cuillère en bois 16,5 cm, boîte de 20, référence 1029829

Couteau en bois 16,5 cm, boîte de 20, référence 1029842

Fourchettes en bois 16,5 cm, boîte de 20, référence 1029841- Gobelets en carton 4 cl, paquet de 20, référence 1029831

Tasses à café à emporter 2 dl, paquet de 20, numéro d'article 1029825

Gobelets en carton 5 dl, paquet de 10, référence 1029849

Gobelet 3 dl, paquet de 15, référence 1029840- Assiettes de fête d'un diamètre de 23 cm, paquet de 25, référence 1029824

Gobelets en carton 1 dl, paquet de 25, référence 1029830

Assiettes en carton 13x20cm, paquet de 30, référence 1029797

Selon le service de presse de Denner, les assiettes, gobelets et autres articles restants devraient également être remplacés d'ici mi-2026 et ne plus contenir de PFAS. Ces produits seront fabriqués à partir de canne à sucre.

La vaisselle jetable ne fait pas partie de l'offre permanente d'Aldi, comme l'indique son service de presse. Actuellement, aucun produit de ce type ne figure dans l'assortiment. L'enseigne ne précise pas si les produits proposés en été contiennent ou non des substances chimiques éternelles. La question de l'introduction d'une déclaration pour les produits sans PFAS est actuellement à l'étude.



Lidl et Volg assurent que toute leur vaisselle jetable est garantie sans PFAS.

Les distributeurs indiquent qu'ils peuvent vérifier si leurs produits sont exempts de PFAS grâce aux ingrédients utilisés et aux contrôles qualité effectués par les fournisseurs. Lidl, Migros et Coop précisent en outre que leurs produits sont analysés de manière aléatoire par des institutions externes ou internes. Migros souligne que ses contrôles se concentrent actuellement sur les PFAS.



A priori, on peut donc acheter du papier sulfurisé sans souci. Et il existe toujours plus de vaisselle jetable sans PFAS.

Nous nous somme alors entretenus avec Zhanyun Wang, spécialiste des PFAS à l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche). Les résultats concernant les papiers de cuisson ne le surprennent pas:



«Les anciens papiers sulfurisés ne contenaient pas de PFAS. Pour les fabricants, c'était donc facile de revenir à des produits sans».

La nécessité de faire des contrôles plus poussés

Mais Zhanyun Wang est plus sceptique quant aux résultats de l'enquête sur la vaisselle jetable:

«Les chaînes de production actuelles sont tellement complexes qu'il est difficile, même pour les fabricants ou les distributeurs, d'avoir une vue d'ensemble de tous les composants contenus dans leurs produits. Pour être sûr qu'ils ne contiennent pas de PFAS, il faut effectuer des mesures et des contrôles plus poussés.»

En septembre, le laboratoire cantonal de Bâle-Ville, en collaboration avec les cantons de Genève et de Zurich, a analysé divers produits de consommation afin de détecter la présence de PFAS interdits.

Parmi ceux-ci figuraient 18 articles en contact avec des denrées alimentaires, telles que des boîtes à pizza ou de la vaisselle jetable. L'un de ces produits contenait des PFAS interdits, et les chimistes ont trouvé du PFHxA et ses précurseurs dans huit autres échantillons. Il s'agit d'un sous-groupe de PFAS que l'UE a déjà interdit dans les emballages alimentaires et dont la réglementation sera décidée par le Conseil fédéral dans les semaines à venir.

La moitié des emballages alimentaires analysés n'ont pas été contestés par les chimistes cantonaux, et ce parce qu'ils ne contenaient ni fluor (38%) ni PFAS réglementés (11%). Le coauteur et inspecteur de la sécurité chimique bâlois Raphael Bos précise que les déclarations volontaires des commerçants n'ont pas été examinées. Mais des contrôles plus importants du marché sont à prévoir. En effet, les autorités s'attendent à une augmentation des infractions lorsque la restriction du PFHxA entrera également en vigueur en Suisse et qu'il faudra contrôler strictement:

«Raison pour laquelle nous sommes en train de tester nos méthodes et d'affiner nos analyses.» Raphael Bos, inspecteur bâlois de la sécurité chimique

Des PFAS dans des produits soit-disant compostables

Zhanyun Wang souligne que les produits fabriqués à l'étranger doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il renvoie à une étude sur les cosmétiques qu'il a menée avec des chercheurs canadiens et américains:

«Bien que les étiquettes indiquaient que les produits ne contenaient pas de substances fluorées, nous avons trouvé des PFAS dans une grande partie d'entre eux».

Avec cette équipe internationale, Zhanyun Wang a également examiné des emballages alimentaires, de fast-food et de plats à emporter. Environ la moitié d'entre eux ne contenaient pas de PFAS, un quart présentait des concentrations élevées et un autre quart des concentrations faibles.

Les chercheurs ont également constaté que les PFAS étaient souvent présents dans la vaisselle jetable soi-disant écologique. Par exemple, dans des barquettes fabriquées à base de fibres végétales et qualifiées de «compostables». Or lorsque ces produits finissent au compost, les PFAS s'y accumulent et se propagent ensuite dans l'humus.

Comment régler le problème?

Comme il est difficile pour les commerçants d'acheter des produits garantis sans PFAS sans effectuer des tests poussés, Zhanyun Wang plaide en faveur d'une réglementation stricte. Le Danemark a déjà fixé en 2020 une limite maximale pour le fluor organique par kilogramme d'emballage. Une étude menée par plusieurs associations environnementales européennes a ensuite montré en 2021 que les sachets de frites des restaurants McDonald's au Danemark contenaient environ 70 fois moins de PFAS que ceux vendus en Allemagne.



Et en Suisse? McDonald's Suisse prétend que tous les emballages des restaurants locaux sont exempts de PFAS depuis septembre dernier.

L’Union européenne vise le même objectif: à partir de mi-2026, des valeurs limites de PFAS s’appliqueront à tous les emballages alimentaires, y compris la vaisselle jetable.



L’Office fédéral de l’environnement examine actuellement comment transposer ces règles en Suisse. Son service de presse a indiqué, sur demande, qu'une consultation devrait être ouverte à la fin de l'année.

La transparence évolue aussi: début septembre, le Conseil national s'est prononcé en faveur d'une obligation de déclaration des PFAS. Si le Conseil des Etats suit cette décision, les consommateurs devraient désormais savoir s'ils mettent des produits toxiques dans leur caddie ou non.

Traduit de l'allemand par Anne Castella