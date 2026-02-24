Avec une barbe comme Tom Hanks dans «Seul au monde», Gilles franchit la ligne d'arrivée de la prochaine pub Migros. Image: Valentin Hehli

Migros a créé une fausse course à pied et on y était

Pour les besoins d’un spot publicitaire bientôt diffusé sur ses réseaux sociaux nationaux, Migros a créé une fausse course à pied. Le personnage principal n’est pas sans rappeler l’un des rôles emblématiques de Tom Hanks.

Ilona Scherer / ch media

Ceux qui traversent Untersiggenthal, bourgade argovienne de près de 8000 habitants aux premières heures de ce dimanche matin se frottent les yeux. Une foule s’est rassemblée devant le supermarché Migros. Des rubalises flottent au vent, des caméras mobiles sont prêtes à filmer, des câbles serpentent sur le parvis. Des riverains observent avec curiosité l’agitation colorée en contrebas. Près des halles, une zone d’arrivée a été installée. D'où sort cette course à pied?

A l’origine de cette mise en scène inhabituelle, Migros: le détaillant a tourné dimanche 22 février un spot publicitaire. «Il s’agit de notre engagement en faveur de la course à pied», explique Philipp Kuonen, chef de projet Sponsoring & Events Migros Supermarché. En effet, Migros soutient de nombreuses grandes courses populaires en Suisse, dont le Grand Prix de Berne ou la course de l'Escalade à Genève, qui rassemblent des milliers de passionnés.

Si le choix s’est porté sur le magasin Untersiggenthal, ce n’est pas un hasard: «Il s’agit d’une filiale récente, avec des abords idéaux pour notre tournage», précise Philipp Kuonen. L’équipe avait besoin de beaucoup d’espace devant l’entrée:

«Nous recherchions un lieu à l’esthétique typiquement suisse»

La caméra mobile accompagne les coureurs partout, ici sur un pont en bois. Image: Valentin Hehli

Untersiggenthal offre, selon lui, un bon équilibre entre cadre rural et environnement urbain. Les environs proposent par ailleurs des décors variés: des scènes seront encore tournées en forêt ainsi qu’au bord de la Limmat. «On y trouve des conifères issus d’une pépinière qui restent verts toute l’année», ajoute-t-il, des conditions idéales pour des prises de vue flexibles.

Le spot, d’une durée d’environ 30 secondes, sera diffusé dès le printemps et jusqu’à la fin de l’année sur les réseaux sociaux de Migros dans toute la Suisse. Quant à son contenu, les participants restent très secrets. Seule certitude lors du tournage: la motivation et la persévérance occupent une place centrale, intégrées dans un «moment Migros» typique. Le scénario a été imaginé par l’agence créative zurichoise Pas Mal; la production est assurée par Boom Creative Studio, également basé à Zurich.

Un tournage de 6 heures jusqu’au soir

La journée du tournage a débuté à l’aube pour la vingtaine de membres de l’équipe de production, convoqués à 6 heures. Après le montage des installations, les premières scènes sont filmées à l’intérieur même de la filiale Migros. Le personnage principal, Gilles Riedweg, sort du magasin avec trois sacs Migros bien remplis, un bouquet de fleurs glissé sous le bras. Un bandeau orange retient sa chevelure ébouriffée, une barbe fournie encadre son visage. Du maquillage, apprendra-t-on plus tard.

Le réalisateur Jonas Bayona (à droite) donne des instructions aux figurants frigorifiés et à l'acteur principal Gilles (à gauche) dans la zone de départ/arrivée improvisée. Image: Valentin Hehli

La scène se déplace ensuite vers la ligne d’arrivée improvisée. Parmi la trentaine de figurantes et figurants, certains enfilent leur tenue de course sur la piste orange, d’autres gardent encore leurs manteaux d’hiver pour se protéger du froid. Entre deux prises, on se réchauffe dans une petite tente de ravitaillement où boissons chaudes et en-cas sont mis à disposition.

Des technologies de pointe sont utilisées lors du tournage. Philipp Kuonen (à droite), chef de projet chez Migros, en compagnie d'un caméraman du studio «Boom Creative Studio». Image: Valentin Hehli

Le froid semble peu affecter Gilles. «L’adrénaline», lance-t-il en riant. Cet acteur amateur expérimenté était déjà apparu en décembre 2025 dans un spot publicitaire de Sunrise pour le nouveau smartphone Samsung Galaxy, diffusé au cinéma:

«Mais le mandat de Migros est le plus important que j’aie eu jusqu’ici»

Lui aussi reste évasif sur le scénario: «Mes cheveux et ma barbe s’allongent au fil du spot.» Un peu comme Tom Hanks dans «Seul au monde».

L’heure est désormais aux choses sérieuses. Les dossards sont distribués. Celui de Gilles ne porte encore aucun numéro: il sera ajouté numériquement en postproduction, en fonction de la course évoquée. Le réalisateur Jonas Bayona donne ses dernières instructions aux acteurs amateurs, puis le clap retentit. «Nous tournons dans l’ordre inverse», explique-t-il. L’arrivée est filmée en premier, avant les autres scènes. Le départ sera reconstitué plus tard, devant la Migros. La chevelure de Gilles dicte la chronologie.

Les figurants pour les rôles secondaires ont été recrutés auprès de clubs de course locaux et avec l’aide d'un magasin de sport. Il était essentiel de trouver «des personnes simples, capables de supporter le froid», sourit le réalisateur. Derrière les barrières, des passants encouragent spontanément les participants. Rolf Graf, président du comité d’organisation de la course Sickinga, ne manque pas le spectacle: «C’est quelque chose de particulier pour Untersiggenthal», souligne-t-il.

Le tournage se poursuit jusqu’en soirée. Puis le calme revient sur la place devant la Migros. Le «M» orange demeure, les caméras disparaissent. (trad. hun)