Pourquoi le prix du jus d'orange explose chez Migros et Coop

La plupart des fruits à partir desquels le jus d'orange est fabriqué proviennent de Floride et du Brésil. Le pays sud-américain exporte 99% de sa production et a donc une influence importante sur le marché mondial. Il y a quelques semaines, selon un reportage d'Euronews, l'organisation de cultivateurs Fundecitrus avait fait savoir qu'il y avait eu une baisse de 24% de la récolte au Brésil. Il s'agit du niveau le plus bas depuis 36 ans. Aux Etats-Unis, la production aurait certes légèrement augmenté, mais serait encore bien inférieure au niveau d'il y a deux ans.

Pour les deux produits les moins chers de leur assortiment, à savoir les jus M-Budget et Prix Garantie, la somme à débourser fait un bond de 35%. Leur prix au litre était jusqu'alors de 1,90 francs et se trouve maintenant à 2,60 francs.

Le véritable jus d'orange pourrait bientôt n'être accessible qu'aux personnes disposant d'un budget plus important. Après une mauvaise récolte au Brésil, les producteurs de ce jus populaire s'inquiètent de ne pas trouver suffisamment de fruits sur le marché mondial. Selon plusieurs médias internationaux, les prix de gros du concentré de jus d'orange auraient augmenté jusqu'à 77% en un an.

Les Sud-Coréens ont une solution flippante contre la solitude

Dans ce pays d'Asie de l'Est, certaines personnes, particulièrement les jeunes femmes, ont trouvé un moyen de lutter contre la solitude. Une méthode qui ne nécessite pas de devoir entretenir une relation avec un autre humain... ni même avec un animal de compagnie, ou encore avec une plante. Décryptage d'un phénomène un brin bizarre.

Dans la catégorie «I don't want to live on this planet anymore», voici la dernière bizarrerie. Elle nous vient de Corée du Sud et dénote d'une certaine solitude... doublée d'une flemme phénoménale. Ou d'un pragmatisme à l'épreuve des balles.