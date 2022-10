Migros cherche un remplaçant pour prendre la tête de sa direction

Comment la Suisse s'est enrichie grâce à l'or espagnol

Durant la Contre-Réforme, les cantons catholiques suisses tissèrent de puissants liens avec l’Espagne dans l’optique de contrer les ambitions protestantes. La «Route espagnole», artère essentielle à l’effort de guerre espagnol pendant la Guerre de Quatre-Vingts Ans, traversa alors la Suisse pour une période toutefois assez courte.

La portée culturelle, politique et économique de l’Age d’or espagnol dans l’histoire européenne est loin d’être négligeable. A cette époque, l’Espagne contrôlait de vastes territoires des Amériques, d’Europe de l’Ouest, d’Afrique et d’Asie, et toute l’Europe lui enviait sa puissance et sa gloire. Grâce à l’exploitation des ressources naturelles des Amériques et à ses florissantes relations commerciales avec ses partenaires chinois et japonais, la branche espagnole des Habsbourg parvient à contrôler les ambitions de la France en Europe, à défendre les intérêts de l’Eglise catholique romaine au moment de la Réforme protestante et à former le principal rempart contre l’expansion de l’Empire ottoman.