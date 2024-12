Temu, Otto's et Lipo ont vendu des jouets toxiques pour les enfants

Le gouvernement suisse a lancé récemment une mise en garde concernant deux jouets contenant des plastifiants dangereux. Un problème qui touche des commerçants suisses comme les plateformes de vente en ligne.

Bruno Knellwolf / ch media

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) a lancé deux avertissements publics mercredi. Il s'agit d'une mise en garde contre un set de canards pour le bain vendu par Lipo et d'un set de balles qu'Otto's avait dans ses rayons. Bien que ces produits aient été retirés de la vente, ils sont probablement encore utilisés par des enfants dans de nombreux foyers suisses. L’OSAV recommande donc de ne plus s’en servir.

Ces deux jouets contiennent des niveaux trop élevés de phtalates, des substances chimiques ajoutées aux plastiques pour les rendre plus souples. « Les phtalates sont des composés chimiques utilisés comme plastifiants pour rendre les matériaux plus élastiques », explique Alda Breitenmoser, présidente de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (VKCS).

Ce set de jeu de balles ne sera plus vendu chez Otto's. Image: dr

La plupart des jouets proviennent de Chine

Le problème est que certains phtalates imitent les hormones. Dans certaines circonstances, cela peut avoir une influence sur la reproduction ou endommager le foie. «L'utilisation de ces substances est donc limitée, voire interdite», explique Breitenmoser, directrice de l'Office de protection des consommateurs du canton d'Argovie. Les valeurs effectivement mesurées pour les jouets toxiques sont toutefois soumises au secret de fonction.

Le lien entre jouets toxiques et production chinoise n’est pas nouveau. De nombreux jouets commandés en ligne depuis ce peys présentent souvent des niveaux de phtalates bien trop élevés. En mai dernier, une enquête de l’émission Suisse alémanique Kassensturz révélait que cinq des dix produits testés, vendus sur la plateforme Temu, contenaient des plastifiants dangereux. Une situation inquiétante, sachant que trois quarts des jouets vendus dans le monde proviennent de Chine.

Qui fait les tests en Suisse?

Les canards de bain de Humbert & Brandt GmbH et le set de balles de la marque Toss and Catch mis en cause n'ont pas été examinés par l'Office fédéral lui-même. En effet, ces contrôles sont effectués par les autorités cantonales sous la direction des chimistes cantonaux, en l'occurrence ceux du canton d'Argovie. Des contrôles aléatoires effectués dans tous les cantons permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de jouets ou de denrées alimentaires dangereux dans les rayons.

Le set de canards de bain proposé par Lipo contenait trop de phtalates. Image: dr

«La sélection des produits à analyser se base sur des risques connus, c'est-à-dire que nous examinons avant tout les produits pour lesquels nous soupçonnons des défauts sur la base de notre expérience», explique Alda Breitenmoser. Cette sélection se fait également au niveau cantonal.

La première étape de la détection des phtalates est de liquéfier le canard de bain et les balles. Ensuite, les composés que contient ce mélange sont séparés l'un de l'autre au moyen d'un procédé de séparation complexe appelé chromatographie. Les chercheurs analysent ensuite les composés individuels pour détecter la présence de phtalates. Et dans le cas du canard de bain et des balles, ils en ont trouvé.

Cette année, 21 alertes ont été lancées concernant des aliments ou des objets dangereux – dont deux en raison d'une teneur trop élevée en phtalates. En 2023, il y a eu au total 20 alertes publiques, ce qui correspond à peu près à la moyenne sur plusieurs années. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la période de Noël n’entraîne pas d’augmentation particulière des contrôles, malgré le grand nombre de jouets offerts.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci