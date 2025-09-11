Ces épices de Migros et Coop peuvent être contaminées

Les deux détaillants rappellent des produits susceptibles de contenir des salmonelles. «Un risque pour la santé ne peut pas être totalement exclu».

Migros et Coop ont lancé cette semaine un rappel de produits concernant plusieurs mélanges d'épices. Retirés de la vente, ceux-ci contiennent potentiellement des salmonelles.

«Par mesure de précaution, la clientèle est priée de ne pas consommer les produits concernés», alerte Migros dans un communiqué, ajoutant qu'un «risque pour la santé ne peut être totalement exclu».

«Dans certains cas, des troubles de type fièvre, diarrhée ou maux de ventre peuvent survenir après l’ingestion, avertit le détaillant. Les personnes ayant consommé les produits concernés sont priés de consulter un médecin en cas de symptômes.»

Chez Migros

Les produits en cause sont les suivants (vendus en magasins comme en ligne):

Viande tendre M-Classic (bocal en verre de 88g):

Numéro d’article: 1063.078

Date de durabilité minimale et lot: 04.2027 / L076013

Volaille M-Classic (bocal en verre de 52 g):

Numéro d’article: 1063.076

Date de durabilité minimale et lot: 04.2027 / L075948 et 08.2027/ L076617

Migros rappelle des mélanges Volaille M-Classic et Viande tendre M-Classic Image: Migros

Chez Coop

Coop rappelle de son côté quatre mélanges d'épices (les produits ayant une autre date de durabilité minimale ne sont pas concernés):

Romarin (62 g): date de durée minimale 07.2027

(62 g): date de durée minimale 07.2027 Mélange d'épices Provençale (43 g): date de durée minimale 07.2027

(43 g): date de durée minimale 07.2027 Mélange de condiments BBQ Smokey (128 g): date de durée minimale 07.2027

(128 g): date de durée minimale 07.2027 Mélange de condiments Volaille (130 g): date de durée minimale 07.2027

Les produits rappelés par Coop. Image: Coop

Les mélanges peuvent être ramenés en magasin pour faire l'objet d'un remboursement. (jzs)