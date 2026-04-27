Migros retire cinq marques des rayons «pour économiser des millions»
Le constat est frappant lorsqu'on observe les étales de la Migros de La Chaux-de-Fonds: il n'y a (presque) plus de shampoings ou de masques pour les cheveux des marques L'Oréal, Garnier, Head and shoulders et Pantene. Même constat pour les rasoirs Gillette. D'autres succursales en Suisse romande sont touchées.
Sur l'étiquetage en dessus du prix, on peut lire:
Voyez plutôt:
Pourquoi cette pénurie? Et jusqu'à quand va-t-elle durer? Réponses.
Ne pas augmenter les prix
L'absence de ces produits est due à la négociation des prix avec les fabricants internationaux: Coca-Cola, Lindt mais aussi le groupe Procter & Gamble (Head and shoulders, Pantene et Gillette) et L'Oréal.
Depuis 2025, en effet, un département central est en charge des accords tarifaires pour l'ensemble du groupe Migros – Migrolino ou Denner, notamment –, ce qui n'était pas le cas auparavant, explique Prisca Huguenin-dit-Lenoir, responsable presse chez Migros.
Dès lors, avant de signer de nouveaux contrats avec certaines marques internationales, le géant orange veut s'assurer que les prix ne vont pas augmenter.
Le point de friction actuel? Les marges bénéficiaires réalisées par ces grands groupes – de l'ordre de 15% à 20%. Migros, en revanche, «fonctionne avec une marge de moins de 2% et ne distribue ni dividendes ni bonus», assure l'entreprise. Les économies réalisées sont ainsi «reversées dans des prix plus bas».
Interruption indéterminée
Jusqu'à ce qu'une entente soit trouvée, les produits mentionnés plus haut ne seront plus recommandés. La durée de cette interruption est indéterminée.
De nombreuses succursales ont néanmoins encore des stocks, raison pour laquelle les articles concernés n'ont pas totalement disparu.
La solution proposée par Migros aux aficionados de L'Oréal ou Pantene? Se tourner vers les marques du géant orange. Ces dernières ont-elles donc enregistré une hausse des ventes? L'entreprise ne commente pas.
Vous l'aurez compris: si vous arrivez à bout de votre shampoing favori, il faudra vous armer de patience. Ou aller voir ailleurs!