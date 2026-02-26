beau temps15°
DE | FR
burger
Suisse
Migros

Fuite de gaz dans une entreprise Migros vaudoise: 200 évacués

Fuite de gaz dans une entreprise Migros en Suisse romande: 200 évacués

Une fuite de gaz irritant mais non toxique a entraîné l’évacuation préventive d’environ 200 employés du site Elsa Group à Estavayer-le-Lac.
26.02.2026, 12:2626.02.2026, 12:26

Une fuite de gaz, irritant mais non toxique, est survenue, mercredi après-midi, dans un bâtiment de l'entreprise Elsa Group (Migros), à Estavayer-le-Lac (FR). Le personnel a été évacué à titre préventif. Personne n’a été blessé. Une cause technique est à l’origine de l'incident.

Environ 200 personnes qui occupaient les locaux concernés ont dû quitter les lieux de manière préventive, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cinq d’entre elles ont été examinées sur place par les ambulanciers du Centre de secours et d’urgence du Nord Vaudois et de la Broye (CSU-nvb), précise le communiqué.

Une fuite de gaz, irritant mais non toxique, est survenue mercredi après-midi dans un bâtiment de l&#039;entreprise Elsa Group (Migros), à Estavayer-le-Lac (FR). Le personnel a été évacué à titre prév ...
200 employés évacués par précaution à Estavayer.Image: Migros

La fuite a été causée par des travaux effectués sur une installation par une société externe. La population n'a couru aucun risque, selon la police. Le gaz s’est progressivement dissipé. Les locaux ont été ventilés pour redevenir accessibles en soirée. La route de Payerne a été fermée pour les besoins de l’intervention durant cinq heures. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Le Grand Prix suisse de design 2026 récompense trois talents
Simone C Niquille, le collectif atelier oï et Ursula Hiestand reçoivent le Grand Prix suisse de design 2026, saluant trois générations et trois trajectoires qui ont marqué durablement le design suisse, tant au niveau national qu’international.
Le design suisse célèbre trois trajectoires qui ont façonné son visage contemporain. L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne le Grand Prix suisse de design 2026 à la créatrice zougoise Simone C Niquille, au collectif atelier oï et à la graphiste zurichoise Ursula Hiestand.
L’article