Migros dément une rumeur qui fait peur aux employés

«Les secteurs IT et logistique sont concernés par les ventes d'entreprises annoncées et prévues. Les services fournis jusqu'à présent pour ces unités disparaissent, ce qui entraîne la suppression des coûts correspondants pour les prestataires de services externes, les licences et les collaborateurs internes. Toutes les suppressions de postes ont été prises en compte dès notre communication de février dans le chiffre de 1500»,

Un porte-parole de Migros à l'agence AWP.