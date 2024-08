Migros va vendre de l'alcool dans ces trois magasins

Gros changements annoncés dans le tourisme d'achat frontalier autour de Genève. Les trois magasins de Migros France vont s'associer avec U et vendre de l'alcool.

Plus de «Suisse»

Les trois magasins Migros situés à Étrembières, Neydens et Thoiry s'apprêtent à vivre un changement majeur au début de l'année 2025.

Ils vont s'associer à l'enseigne française U (Super U, Marché U, Hyper U). Cette décision, officialisée par Migros dans un communiqué le 21 août 2024, vise à renforcer l'offre de services pour les consommateurs locaux tout en maintenant une identité régionale. L'intégration à la coopérative U, quatrième distributeur en France, permettra d'élargir l'offre des magasins tout en garantissant la continuité des produits suisses appréciés par la clientèle française frontalière et genevoise.

Les trois magasins de Migros France enserrent le canton de Genève.

L'alcool fait son entrée

Ce changement de cap s'accompagnera également d'une nouveauté de taille: l'introduction d'un rayon vins et spiritueux dans les trois magasins concernés. Ce qui est une véritable rupture avec la tradition de Migros, qui n'a jamais vendu d'alcool depuis sa création dans les années 1920. Cette interdiction faisait partie des principes du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler. A l'époque, l'alcoolisme était alors un vrai fléau en Suisse. Avec cette stratégie, le fondateur a pu s'attirer «les bonnes grâces des élites politiques, sociales, féminines et religieuses», comme on peut le lire dans un article du Migros Magazine.

Avec ce passage sous l'enseigne U, les supermarchés pourront donc enfin proposer des boissons alcoolisées, répondant ainsi à une forte demande dans un secteur toujours plus concurrentiel.

Au niveau de l'emploi

Alors que les derniers mois ont été rythmés par des annonces chocs chez Migros: licenciements massifs, vente de SportX à Ochsner Sport, d'Hotelplan ou de Melectronics à Mediamarkt, les employés avaient de bonnes raisons de s'inquiéter pour leur travail dans les trois succursales de Migros France. Mais le groupe s'est voulu rassurant: tous les emplois seraient maintenus à Etrembières, Thoiry et Neydens.

(hun)