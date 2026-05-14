Un randonneur de 35 ans meurt dans une chute à Kerns (OW)

Un randonneur de 35 ans, porté disparu après une excursion sur l'Arvigrat à Kerns, a été retrouvé mort ce jeudi matin.

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Les conditions météorologiques et le terrain difficile ont compliqué l'intervention des secours. Keystone

Un randonneur de 35 ans a fait une chute mortelle sur l'Arvigrat à Kerns (OW). Porté disparu dans la nuit de mercredi à jeudi, son corps a été retrouvé le matin. La météo et le terrain difficile ont compliqué l'intervention des secours.

Ce touriste, qui ne connaissait pas la région, ne revenant pas de son excursion, l'alerte a été donnée peu après 1h00 dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la police cantonale d'Obwald jeudi après-midi.

Une opération de recherche a été immédiatement lancée. Les secours ont retrouvé le corps sans vie du disparu peu après 9h00, en contrebas de l'Arvigrat. (dal/ats)