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Un randonneur de 35 ans meurt dans une chute à Kerns (OW)

Un randonneur de 35 ans meurt dans une chute à Kerns (OW)

Un randonneur de 35 ans, porté disparu après une excursion sur l'Arvigrat à Kerns, a été retrouvé mort ce jeudi matin.
14.05.2026, 17:2114.05.2026, 17:21
epa12927768 Gastlosen mountains seen from the Jaun Pass during the fourth stage, a 149,6 km race between Broc and Charmey at the 79th Tour de Romandie UCI World Tour Cycling race, in Charmey, Switzerl ...
Les conditions météorologiques et le terrain difficile ont compliqué l'intervention des secours.Keystone

Un randonneur de 35 ans a fait une chute mortelle sur l'Arvigrat à Kerns (OW). Porté disparu dans la nuit de mercredi à jeudi, son corps a été retrouvé le matin. La météo et le terrain difficile ont compliqué l'intervention des secours.

Ce touriste, qui ne connaissait pas la région, ne revenant pas de son excursion, l'alerte a été donnée peu après 1h00 dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la police cantonale d'Obwald jeudi après-midi.

Une opération de recherche a été immédiatement lancée. Les secours ont retrouvé le corps sans vie du disparu peu après 9h00, en contrebas de l'Arvigrat. (dal/ats)

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