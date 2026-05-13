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Pourquoi les amendes d'ordre ont explosé à Neuchâtel

Le centre-ville de Neuchâtel.
Les amendes d'ordre ont augmenté en 2025 à Neuchâtel.The Image Bank Unreleased

Pourquoi les amendes d'ordre ont explosé à Neuchâtel

En 2025, les agents de la Sécurité publique neuchâtelois ont infligé 50 000 amendes d'ordre. Une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Explications.
13.05.2026, 14:5913.05.2026, 14:59

A Neuchâtel, plusieurs types d'infractions ont augmenté en 2025, nous apprend ArcInfo. Conséquence: les agents de la Sécurité publique ont infligé 50 000 amendes d'ordre en 2025, soit une hausse de 30% par rapport à 2024. Comment l'expliquer?

Circulation routière et déchets

Précisons tout d'abord que les amendes d'ordre concernent principalement les infractions liées à la circulation routière. Parmi elles, le non-respect des règles de stationnement sur le domaine public.

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A celles-ci s'ajoutent des infractions au règlement communal de police, poursuit le quotidien neuchâtelois, qui cite en exemple l'interdiction de déposer des déchets sur la voie publique.

Trois raisons soulevées par ArcInfo expliqueraient cette hausse des infractions.

  • Un changement de régime de stationnement dans le quartier des Beaux-Arts: la zone bleue a été remplacée par des places payantes. Les autorités précisent toutefois ne pas tenir de statistiques «sur la part des amendes en lien avec l’introduction du régime payant dans certaines zones».
  • La mise en service début 2025 d'applications permettant de payer son parking sans argent liquide. Les agents peuvent désormais «contrôler les véhicules depuis leurs écrans, ce qui constitue un gain de temps», poursuit Christian Bourquin, chef de la Sécurité publique.
  • L'augmentation de 26% des plaintes de la part des habitants. Elles portent notamment sur le stationnement des véhicules, la mendicité ou encore l'ivresse sur la voie publique.

Les caisses communales ont, dès lors, enregistré une plus forte rentrée d'argent en 2025, conclut ArcInfo: environ 1,6 million de francs ont été perçus. (ag)

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