Voici de quoi meurent le plus les Suisses

Accidents, maladies, suicides: l'Office fédéral de la statistique a publié ses chiffres pour 2023 sur les principales causes de décès en Suisse.

En 2023, 71'822 personnes sont décédées parmi la population résidante en Suisse. Les maladies cardiovasculaires restent la cause la plus importante des décès (28%), devant les cancers (24%).

Suivent les démences (9%), les maladies respiratoires (7%) et les causes externes comme les accidents et les actes de violence (6%), selon les chiffres publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pour la première fois depuis 2020, le Covid-19 (2%) n’a plus figuré parmi les cinq causes de décès les plus fréquentes.

Le Covid a entraîné en 2023 le décès de 744 hommes et de 613 femmes. Les taux de mortalité (9 hommes pour 100 000 et 5 femmes pour 100 000) ont diminué de plus de deux tiers par rapport à 2022: de 67,9% chez les hommes et de 69,4% chez les femmes.

Suicides en hausse

Sur le total des personnes décédées, 35 109 sont des hommes et 36 713 des femmes, morts à un âge moyen de respectivement 77 et 83 ans. Par rapport à l’année 2019, soit avant le début de la pandémie, on observe une baisse de mortalité de 3,1% chez les hommes et de 5,1% chez les femmes. Les données montrent que les risques de décès de la population suisse ont retrouvé en 2023 leur tendance à la baisse d’avant la pandémie.

Parmi les cancers, celui du poumon a été la cause de décès la plus fréquente. Il a entraîné 19,1% des décès par cancer chez les hommes et 17,4% chez les femmes. Vient ensuite le cancer de la prostate chez les hommes (15,1%) et le cancer du sein chez les femmes (16,8%).

La mort de 2451 hommes et de 1839 femmes a été engendrée par des causes externes, comme les accidents, les actes de violence et les suicides. Elles ont constitué les principales causes de décès dans le groupe d’âge des 15 à 44 ans, représentant 49,5% de tous les décès chez les hommes et 34,2% chez les femmes.

En 2023, 721 hommes et 274 femmes se sont suicidés, selon les données de l'OFS, leur moyenne d’âge étant respectivement de 56 et de 52 ans. Par rapport à 2022, le taux de suicide a augmenté de 3,1% chez les hommes (13 pour 100 000 et de 3,9% chez les femmes (5 pour 100'000).

Le nombre de suicides assistés a augmenté, tout comme les années précédentes. Il s’est situé à 693 chez les hommes et 1036 chez les femmes, leur âge moyen étant respectivement de 78 et de 80 ans. Ces chiffres correspondent à une hausse de 44 cas chez les hommes (+6,8%) et de 91 chez les femmes (+9,6%). (ats)