Musique

Les 5 meilleurs primes de Léa Doffey à la Star Academy

Vidéo: watson

Les 5 moments les plus forts de la Suissesse à la Star Academy

Cette année, la Suissesse Léa a retourné le plateau de la Star Academy. Désormais finaliste et à deux doigts du sacre ultime, la Romande a prouvé qu’elle n’était pas là pour faire de la figuration. Retour sur les performances qui l’ont propulsée jusqu’aux portes de la gloire.
07.02.2026, 19:0007.02.2026, 20:07
Jérémie Crausaz

Léa Doffey, c’est l’histoire d’une ascension fulgurante. A 22 ans, cette ancienne assistante médicale a troqué sa blouse pour un micro, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son talent fait l’unanimité.

«Je vais pleurer»: On a vu la Suissesse de la Star Academy à Bienne

Dès les premières notes de Always Remember Us This Way de Lady Gaga lors du premier prime, on a compris que Léa n’était pas venue pour jouer les seconds rôles. Mais c'est sans doute sa reprise de Chandelier de Sia qui restera gravée dans les mémoires: un challenge technique qu'elle a maîtrisé avec une aisance presque insolente, décrochant au passage la meilleure note de la saison.

Que ce soit dans l'émotion pure ou dans des shows explosifs, Léa a mis tout le monde d'accord. Et nous a aussi rendu un peu fiers, on ne va pas se mentir.

Alors, montez le son, voici le best of de ses primes les plus iconiques en vidéo.

Vidéo: watson

Ce samedi soir, watson assiste à la finale de la Star Academy: nos images 👇

1 / 10
On était à la finale de la Star Ac'
