Vidéo: watson

Les 5 moments les plus forts de la Suissesse à la Star Academy

Cette année, la Suissesse Léa a retourné le plateau de la Star Academy. Désormais finaliste et à deux doigts du sacre ultime, la Romande a prouvé qu’elle n’était pas là pour faire de la figuration. Retour sur les performances qui l’ont propulsée jusqu’aux portes de la gloire.

Léa Doffey, c’est l’histoire d’une ascension fulgurante. A 22 ans, cette ancienne assistante médicale a troqué sa blouse pour un micro, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son talent fait l’unanimité.

Dès les premières notes de Always Remember Us This Way de Lady Gaga lors du premier prime, on a compris que Léa n’était pas venue pour jouer les seconds rôles. Mais c'est sans doute sa reprise de Chandelier de Sia qui restera gravée dans les mémoires: un challenge technique qu'elle a maîtrisé avec une aisance presque insolente, décrochant au passage la meilleure note de la saison.

Que ce soit dans l'émotion pure ou dans des shows explosifs, Léa a mis tout le monde d'accord. Et nous a aussi rendu un peu fiers, on ne va pas se mentir.

Alors, montez le son, voici le best of de ses primes les plus iconiques en vidéo.



Vidéo: watson