De dangereux scarabées trouvés dans une zone naturelle schwyzoise

Dès la semaine prochaine, des vers ronds seront disposés dans un rayon de 300 mètres. Ces derniers se multiplient dans les larves du coléoptère et les tuent. (jah)

Ils refusent d'asperger un scarabée d'insecticide et risquent une amende

Avec ses herbes hautes et ses espaces humides, la zone naturelle de Sägel est un terrain idéal pour les scarabées japonais, précise la Chancellerie d'Etat schwyzoise. Ces derniers peuvent y pondre leurs oeufs. Il s'agit donc de réagir rapidement, aussi longtemps que la population découverte est petite.

La première population au nord des Alpes a été découverte l'an dernier à Kloten (ZH), la deuxième au printemps dernier en région bâloise. Avant cela, le coléoptère avait déjà été trouvé isolément à Bâle-Ville, dans le canton de Soleure et dans le Haut-Valais.

Le scarabée japonais peut s'attaquer à plus de 400 plantes. Il a été signalé en Italie en 2014, où il a ravagé des vignobles entiers , avant de s'installer dans le sud du Tessin.

Après Kloten (ZH) et la région bâloise, une zone naturelle protégée est envahie à son tour par une petite population de scarabées japonais dans le canton de Schwyz. Cette zone se trouve entre les communes d'Arth et de Lauerz, près du lac de Lauerz. Des vers ronds vont y être utilisés comme pièges pour combattre le ravageur.

