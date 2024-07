La Confédération alerte sur un nuisible potentiellement destructeur

La vigilance est de mise en Suisse cet été. La menace? Le scarabée japonais. Apparu en 2017 au Tessin et plus récemment en Valais, cet insecte nuisible capable de causer de graves dommages et risque d'infester de nouvelles régions.

Plus de «Suisse»

Il faut dire que ce coléoptère est très vorace. L'insecte se nourrit de plus de 400 espèces végétales (vigne, maïs, pommier, tomate, fraise, notamment) et constitue un grave danger pour l’agriculture, l’horticulture productrice et l’environnement, avertit jeudi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Le scarabée japonais, outre le Tessin, a été observé en petit nombre en Valais en 2017, puis à Zurich la même année et à Bâle le mois dernier.

«Il pourrait se glisser clandestinement à bord de voitures et de trains et couvrir ainsi de grandes distances avant de s’attaquer à d’autres régions du pays» L'OFAG, dans un communiqué.

Adulte, la bête a la taille d’une pièce de cinq centimes et vole de juin à début septembre. Il y a donc tout lieu de craindre qu’elle se propage en se déplaçant avec les vacanciers rentrant en train ou en voiture des régions infestées de Suisse ou du nord de l’Italie, s'inquiète l'OFAG.

Les insectes adultes mesurent environ 10-12 mm de long et peuvent être confondus avec d’autres coléoptères, notamment certains hannetons. Image: NurPhoto

Ce dernier conseille aux voyageurs de «passer au crible leurs bagages et le véhicule». En cas de découverte d'un coléoptère suspect, il faut le capturer et le signaler au service phytosanitaire du canton.

Comment les différencier?

Le scarabée japonais peut être confondu avec certaines espèces de coléoptères indigènes, comme le hanneton de la Saint-Jean ou le hanneton des jardins.

Il importe donc de connaître ce qui l’en différencie: son corps est vert métallique, en partie recouvert par des aiguilles rigides brunes, et l'abdomen porte sur chaque côté cinq touffes caractéristiques de poils blancs, et deux touffes plus allongées à l'extrémité postérieure. (mbr/ats)