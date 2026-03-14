faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Neige

Est-ce que la neige protège ou menace les cultures?

epa12745511 A European roe deer searches for food in a snow-covered field near a country house in Dunte, Latvia, 16 February 2026. The cold weather will continue in Latvia this week, with severe frost ...
La neige est parfois considérée comme préférable au gel par les producteurs, car elle protège certaines cultures.Keystone

Est-ce que la neige protège ou menace les cultures?

À l’approche des chutes de neige attendues ce week-end, ce manteau blanc pourrait autant sauver certaines cultures que menacer d’écraser les plus fragiles.
14.03.2026, 15:5314.03.2026, 15:53

La neige est parfois considérée comme préférable au gel par les producteurs, car elle protège certaines cultures. Mais un manteau neigeux lourd peut aussi faire du dégât, en écrasant les plantes les plus fragiles.

Alors que la neige pourrait s'inviter à basse altitude ce week-end, la question des potentiels dégâts provoqués sur les cultures se pose pour certains producteurs, maraîchers et autres agriculteurs.

«Sur nos arbres, il y a déjà de beaux bourgeons, c'est venu trop tôt cette année», constate Olivier Fleury, dont la famille possède plusieurs vergers en Ajoie (JU). Il poursuit:

«S'il y a du gel, cela peut bloquer le processus»
Olivier Fleury

Au contraire du gel, la neige joue parfois un rôle de protection, notamment pour les cultures maraîchères, en agissant comme une couverture isolante qui empêche la pénétration du gel dans le sol. «Il y a toutefois un risque lié au poids», tempère Olivier Fleury.

franc-parler
Pourquoi l’agriculture suisse doit beaucoup aux femmes

«Si la neige est trop lourde, elle peut écraser certaines plantes fragiles. De plus, ce rôle de protection fonctionne sur un sol régulier et pas sur des arbres», ajoute l'Ajoulot.

L'or blanc ne devrait pas atteindre l'Ajoie ce week-end. Mais si la neige et le gel sévissent durant la suite du mois de mars, les dégâts pourraient s'avérer importants. Il conclut:

«Plus les cultures sont précoces, plus le risque de dégâts est grand»
Olivier Fleury.

(tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
La pénurie de neige sur les pistes de ski suisses
1 / 14
La pénurie de neige sur les pistes de ski suisses
Engelberg, Obwald.
partager sur Facebookpartager sur X
Trois bébés léopards des neiges sont nés au Zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Swissminiatur lance sa saison 2026 au Tessin
Le parc de miniatures de Melide a rouvert ses portes samedi, inaugurant un tunnel immersif à taille réelle qui plonge les visiteurs dans l’univers des mines suisses.
Parmi les autres attractions touristiques du Tessin, Swissminiatur débute aussi sa saison. Le site de Melide a rouvert officiellement ses portes samedi, avec l’inauguration de sa première reproduction à taille réelle.
L’article