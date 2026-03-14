La neige est parfois considérée comme préférable au gel par les producteurs, car elle protège certaines cultures. Keystone

Est-ce que la neige protège ou menace les cultures?

À l’approche des chutes de neige attendues ce week-end, ce manteau blanc pourrait autant sauver certaines cultures que menacer d’écraser les plus fragiles.

Plus de «Suisse»

La neige est parfois considérée comme préférable au gel par les producteurs, car elle protège certaines cultures. Mais un manteau neigeux lourd peut aussi faire du dégât, en écrasant les plantes les plus fragiles.

Alors que la neige pourrait s'inviter à basse altitude ce week-end, la question des potentiels dégâts provoqués sur les cultures se pose pour certains producteurs, maraîchers et autres agriculteurs.

«Sur nos arbres, il y a déjà de beaux bourgeons, c'est venu trop tôt cette année», constate Olivier Fleury, dont la famille possède plusieurs vergers en Ajoie (JU). Il poursuit:

«S'il y a du gel, cela peut bloquer le processus» Olivier Fleury

Au contraire du gel, la neige joue parfois un rôle de protection, notamment pour les cultures maraîchères, en agissant comme une couverture isolante qui empêche la pénétration du gel dans le sol. «Il y a toutefois un risque lié au poids», tempère Olivier Fleury.

«Si la neige est trop lourde, elle peut écraser certaines plantes fragiles. De plus, ce rôle de protection fonctionne sur un sol régulier et pas sur des arbres», ajoute l'Ajoulot.

L'or blanc ne devrait pas atteindre l'Ajoie ce week-end. Mais si la neige et le gel sévissent durant la suite du mois de mars, les dégâts pourraient s'avérer importants. Il conclut:

«Plus les cultures sont précoces, plus le risque de dégâts est grand» Olivier Fleury.

(tib/ats)