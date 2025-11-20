Les chutes de neige font fermer une autoroute en Suisse romande
Le «toboggan» de l'autoroute A12 a dû être fermé ce jeudi.
La neige débarque en plaine ce jeudi, avec son lot de complications sur les routes.
Vers midi, le TCS indiquait que l'autoroute A12 Vevey-Fribourg était fermée dans les deux sens entre l'échangeur de La Veyre (VD) et Châtel-St-Denis (VD). Des déviations étaient en place et des véhicules de déneigement étaient en service.
La situation est depuis revenue à la normale et le tronçon a pu rouvrir. (jzs)
