Le «toboggan» de l'A12 est actuellement fermé (image d'archives). Image: KEYSTONE

Les chutes de neige font fermer une autoroute en Suisse romande

Le «toboggan» de l'autoroute A12 a dû être fermé ce jeudi.

La neige débarque en plaine ce jeudi, avec son lot de complications sur les routes.

Vers midi, le TCS indiquait que l'autoroute A12 Vevey-Fribourg était fermée dans les deux sens entre l'échangeur de La Veyre (VD) et Châtel-St-Denis (VD). Des déviations étaient en place et des véhicules de déneigement étaient en service.

Image: TCS

La situation est depuis revenue à la normale et le tronçon a pu rouvrir. (jzs)