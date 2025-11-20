ciel couvert
Chutes de neige en Suisse romande: l'autoroute A12 fermée

Des voitures roulent sur l&#039;autoroute A12, derriere deux chasse-neige qui deblayent, la montee du &quot;toboggan&quot;, recouvert de neige, suite aux fortes chutes de neige jusqu&#039;en plaine, c ...
Le «toboggan» de l'A12 est actuellement fermé (image d'archives).Image: KEYSTONE

Les chutes de neige font fermer une autoroute en Suisse romande

Le «toboggan» de l'autoroute A12 a dû être fermé ce jeudi.
20.11.2025, 12:3520.11.2025, 15:18

La neige débarque en plaine ce jeudi, avec son lot de complications sur les routes.

Vers midi, le TCS indiquait que l'autoroute A12 Vevey-Fribourg était fermée dans les deux sens entre l'échangeur de La Veyre (VD) et Châtel-St-Denis (VD). Des déviations étaient en place et des véhicules de déneigement étaient en service.

A12 fermée neige
Image: TCS

La situation est depuis revenue à la normale et le tronçon a pu rouvrir. (jzs)

