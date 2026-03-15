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Le risque d’avalanches explose dans les Alpes surtout au sud

A closed sign is partially buried at the entrance to the Castle Peak trailhead in Soda Springs, Calif., Friday, Feb. 20, 2026. (Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP) Fence Restricting Thornton S ...
Plus d'un mètre de neige est tombé par endroits au sud des Alpes, indique dimanche matin le site web de Meteonews.Keystone

Le risque d’avalanches explose dans les Alpes surtout au sud

De fortes chutes de neige ont accru le risque d’avalanches dans les Alpes, particulièrement au sud, avec un danger évalué à niveau 4.
15.03.2026, 10:1615.03.2026, 11:01

Les importantes chutes de neige samedi et durant la nuit de samedi à dimanche, avant tout au sud des Alpes, rend le danger d'avalanche élevé. Il faut s'attendre à de nombreuses coulées spontanées.

Les importantes chutes de neige samedi et durant la nuit de samedi à dimanche, avant tout au sud des Alpes, rend le danger d'avalanche élevé. Il faut s'attendre à de nombreuses coulées spontanées.P

lus d'un mètre de neige est tombé par endroits au sud des Alpes, indique dimanche matin le site web de Meteonews. A Bosco-Gurin (TI), une quantité équivalant à 116 cm de neige fraîche en 24 heures a été mesurée. Un nouveau record pour cette station du nord du Tessin, précise Météosuisse sur le réseau social X.

Certaines vallées au nord de l'Arc alpin ont également été touchées, notamment dans l'Oberland bernois, les cantons d'Uri et de Glaris. L'or blanc a atteint la plaine avant tout en Suisse centrale, mais dès lundi une météo printanière devrait s'installer.

Cette neige fraîche a entraîné un danger d'avalanche de niveau 4 sur le versant sud des Alpes et sur la crête adjacente au nord, selon le site dédié de la Confédération. Cela signifie que les avalanches peuvent se déclencher facilement. Les voies de circulation pourraient également être menacées.

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L'autoroute A9 est ainsi fermée à tous les véhicules à hauteur du col du Simplon, selon le Touring Club Suisse sur son site web. Il en va de même pour les routes menant à la vallée de Saas (GR). Dans les Grisons également, de nombreuses routes sont impraticables en raison du risque d'avalanche.A Saas et Küblis (GR), les fortes chutes de neige ont provoqué des coupures de courant dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs centaines de foyers ont été touchés et ont dû se passer temporairement d'électricité.

Dans le reste des Alpes, le niveau 3 est en vigueur s'agissant du danger d'avalanche. En Valais, même avec un danger marqué, de nombreux dynamitages préventifs pour déclencher les coulées qui menacent ont été entendus dimanche matin. (tib/ats)

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