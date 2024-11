La vue de Termen en Valais (927 m d'altitude) sur la vallée, jeudi matin. Image: userinput

Voici quand la neige se transformera en «papotche»

La neige tombe dans toute la Suisse. Voici les prévisions pour ces prochains jours.

Certaines parties de la Suisse se sont déjà réveillées sous un manteau blanc jeudi matin. Les régions enneigées se trouvent surtout dans le sud-ouest de la Suisse, dans l'espace alpin ainsi que dans la région de Berne, où la neige a commencé à tomber dès mercredi soir.

En revanche, la Suisse orientale attend encore les premiers flocons. Mais plus pour longtemps: les radars montrent actuellement qu'un grand front neigeux est en route. En effet, «une dépression s'étend de la Bretagne vers l'espace alpin dans un courant tempétueux d'ouest à nord-ouest», écrit MétéoSuisse. Cette dépression amènera dès jeudi après-midi de l'air humide, mais nettement plus doux en altitude, en particulier vers les régions occidentales du pays.

Le front apportera aussi de grandes quantités de neige, notamment en Suisse orientale et dans les Alpes. La Confédération met en garde contre de fortes chutes de neige dans le centre et l'est du Plateau, dans le nord-ouest de la Suisse ainsi que dans l'ouest des Alpes et le Haut-Valais.

Chutes de neige persistantes

Cette fois-ci, les chutes de neige devraient être particulièrement abondantes en Suisse centrale et dans l'est du pays. Entre jeudi après-midi et vendredi matin, MétéoSuisse prévoit de 10 à 30 centimètres de neige fraîche sur une grande partie du Plateau central, de l'est du Plateau et du nord-ouest de la Suisse, et même jusqu'à 40 centimètres au-dessus de 800 mètres.

Dans les régions concernées, «il faut s'attendre à une accumulation rapide du manteau neigeux en quelques heures, en cas d'intensité modérée, voire temporairement élevée, des chutes de neige», en particulier en soirée, indique MétéoSuisse.

Dans l'ouest, en revanche, la hausse des températures risque de gâcher la joie de voir de nouvelles chutes de neige. La limite des chutes de neige devrait en effet s'élever temporairement de manière significative en Suisse romande et dans le sud:

«Dans les Préalpes et les Alpes de Suisse centrale, elle atteindra probablement brièvement 1500 mètres environ, et dans l'Oberland bernois et plus à l'ouest, jusqu'à 2000 mètres environ.» MétéoSuisse

En fin de soirée jeudi, la limite des chutes de neige redescendra toutefois jusqu'en plaine dans toutes les régions.

Cependant, les incertitudes concernant les quantités de neige et les régions concernées sont encore relativement importantes. MétéoSuisse écrit à ce sujet:

«Selon la trajectoire de la dépression, légèrement plus au nord ou plus au sud des Alpes, l'air plus doux en altitude progresse un peu plus ou un peu moins vers le nord-est. Cela a des conséquences relativement importantes sur la limite des chutes de neige et donc sur les régions susceptibles d'être touchées par de fortes chutes de neige.»

Les températures monteront jusqu'à 14° avec le foehn

Mais la joie de la première neige ne devrait de toute façon pas durer longtemps, et ce dans toutes les régions de Suisse. En effet, la transition vers un temps nettement plus ensoleillé et surtout plus chaud débutera dès samedi.

Mais d'autres chutes de neige peuvent encore se produire avant que le mercure remonte. Ainsi, vendredi, des passages secs et partiellement ensoleillés alterneront avec des averses de neige, notamment l'après-midi. Les températures resteront inférieures à deux degrés, même en plaine.

Samedi, on assistera toutefois à une hausse drastique des températures, qui devrait transformer assez rapidement la première neige en «papotche». Le matin, le temps sera d'abord encore ensoleillé, puis des champs nuageux de haute et moyenne altitude, parfois plus denses, arriveront de l'ouest et le foehn se lèvera progressivement dans les vallées alpines. Cela entraînera un réchauffement marqué, en particulier en montagne: à 2000 mètres, les températures devraient passer de moins sept à un degré, et même à quatre degrés dans l'Oberland bernois.

La journée de dimanche s'annonce ensuite assez ensoleillée – et toujours chaude. Selon MétéoSuisse, les températures maximales en plaine se situeront entre sept et douze degrés. Dans les vallées à foehn, il pourrait même faire jusqu'à quatorze degrés.

