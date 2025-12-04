en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Neuchâtel: incendie aux Bayards, une victime et 2 chiens morts

Une Romande retrouvée inconsciente dans un incendie, deux chiens morts

Le feu s'est déclaré ce jeudi dans une maison des Bayards (NE). Alors que le pronostic vital d'une femme est engagé, deux chiens ont perdu la vie.
04.12.2025, 12:5104.12.2025, 12:51

Le pronostic vital d'une femme est engagé à la suite d'un incendie survenu jeudi dans une maison individuelle des Bayards (NE). La victime a été retrouvée inconsciente à l’intérieur de l'édifice sis au lieu-dit le Haut-de-La-Tour.

La femme a été évacuée en ambulance vers l’hôpital de Couvet (NE), puis transportée par hélicoptère dans un hôpital universitaire romand, a indiqué la police neuchâteloise. Deux chiens ont péri par ailleurs dans le sinistre qui fait l'objet d'une enquête, précise le communiqué.

Pronostic vital engagé pour une victime d&#039;incendie aux Bayards (NE)
Image: Police cantonale neuchâteloise

Trafic CFF perturbé

Les faits se sont déroulés en tout début de journée, la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) ayant été alertée d’un important dégagement de fumée à 7h15. Le détachement de premiers secours du Val-de-Travers s’est immédiatement rendu sur place, avec 18 pompiers et six véhicules.

Ils tournent un clip de rap à Lyon et mettent le feu à un immeuble

En raison de la proximité immédiate de l’immeuble avec les voies CFF et la route cantonale, le trafic ferroviaire et routier a dû être interrompu durant l’intervention. Un train de secours des CFF est également intervenu pour sécuriser la ligne. Le trafic a pu reprendre en milieu de matinée. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Les animaux de Los Angeles sont aussi victimes des incendies
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un premier cas d'infection au virus du Nil occidental détecté en Suisse
Une personne a été infectée au Tessin. Les autorités parlent d'un «événement attendu» mais écartent tout danger pour la population.
Pour la première fois en Suisse, un cas d'infection par le virus du Nil occidental a été détecté au Tessin. Selon les autorités, il n'y a pas de risque pour la population, car la saison des moustiques est terminée et le virus ne se transmet pas d'humain à humain.
L’article