Bilan sécuritaire positif pour la Fête des vendanges de Neuchâtel

Neuchâtel: bilan sécuritaire positif pour la Fête des vendanges

La Fête des vendanges s'est déroulée sans problème majeur le week-end passé, ont indiqué les forces de l'ordre. Un accident de la circulation spectaculaire s'est toutefois produit, mais sans faire de blessés.
29.09.2025, 13:1829.09.2025, 13:18

La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel s’est déroulée sans incident grave durant le week-end. Les contrôles menés par la police, les interventions sanitaires et les inspections d’hygiène n’ont révélé aucun problème majeur.

«Le volume d’infractions est globalement comparable à celui constaté lors de la précédente édition», ont indiqué lundi la police neuchâteloise et la Ville de Neuchâtel dans un communiqué commun. Le dispositif de sécurité a recensé à ce jour 118 événements divers, dont 47 plaintes pour vols.

La plus haute forêt comestible d’Europe pousse en Romandie

En matière d’infractions de violences, 13 affaires ont été traitées, n’ayant entraîné que des blessures légères. Quinze personnes ont été interpellées par les gendarmes pour des motifs variés, allant de personnes signalées sous mandat d’arrêt à la violation d’une interdiction de périmètre.

Conductrice fortement alcoolisée

Trois accidents de la circulation se sont produits dans le périmètre extérieur mais immédiat de la fête, dont deux dégâts matériels et un accident avec lésions corporelles. L'un d'eux, particulièrement spectaculaire, s’est produit sur l’avenue de la Gare: la conductrice impliquée, fortement alcoolisée, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté plusieurs arbres. La police précise:

«Grâce à ces obstacles naturels, la voiture n’est pas montée sur le trottoir, évitant ainsi un scénario aux conséquences potentiellement très graves pour les piétons présents»

Les contrôles routiers menés sur l’ensemble du canton ont conduit à sept saisies de permis pour conduite en état d’ivresse.

25 dénonciations sanitaires

Au niveau médical, le dispositif préhospitalier mobilise plus de 50 médecins, secouristes et auxiliaires. Les trois postes médicaux avancés ont traité 215 personnes, tandis que les ambulances ont effectué 35 transports. Du côté du Réseau hospitalier neuchâtelois, 59 personnes ont été accueillies durant le week-end, dont 36 au Centre opératoire protégé.

Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires a procédé à 460 contrôles de stands durant le week-end. Ces inspections ont abouti à 25 dénonciations (13 en 2024). Aucune fermeture de stand n’a été nécessaire. (ats)

