Neuchâtel: contraception gratuite pour les moins de 30 ans

La contraception sera gratuite pour les jeunes dans ce canton romand

Une initiative de la Jeunesse socialiste neuhcâteloise oblige le Conseil d’État à plancher sur la gratuité des moyens de contraception.
Neuchâtel va réfléchir à la gratuité de la contraception.Image: Shutterstock
Les députés neuchâtelois ont accepté une motion serrée: le gouvernement doit réfléchir à une contraception gratuite pour les moins de 30 ans.
01.10.2025, 08:1301.10.2025, 08:13

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi une motion populaire de la Jeunesse socialiste demandant une contraception gratuite pour les moins de 30 ans. Le texte a été approuvé par 50 oui, 48 non et une abstention.

La motion populaire, dotée de 397 signatures, demande que le Conseil d'Etat propose des bases légales permettant de rendre les moyens de contraception gratuits pour toutes les personnes de moins de 30 ans du canton. Pour les auteurs:

«L'accès à la contraception ne devrait être ni un luxe ni un privilège. Elle est à la fois une problématique de santé publique, d’égalité et de justice sociale.»

Le Conseil d'Etat était opposé au texte qu'il jugeait trop large pour atteindre efficacement sa cible. Il s'est dit toutefois ouvert au lancement d’une réflexion centrée prioritairement sur des enjeux de santé publique.

Désormais, le gouvernement neuchâtelois va devoir plancher sur l’instauration de moyens de contraception gratuits pour les moins de 30 ans. Il a deux ans pour le faire. (jah/ats)

