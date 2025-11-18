dégagé-1°
La grève des fonctionnaires va perturber le trafic à Lausanne

La fonction publique vaudoise manifestent dans la rue lors d&#039;une mobilisation unitaire contre les mesures d&#039;economie decidees par le gouvernement vaudois le jeudi 2 octobre 2025 a Lausanne. ...
Une manifestation des travailleurs des services publics avait déjà eu lieu le 2 octobre dernier à Lausanne.Keystone

La fonction publique vaudoise et les syndicats protestent ce mardi contre les coupes budgétaires. Des perturbations de la circulation sont à prévoir.
18.11.2025, 10:3618.11.2025, 11:27

Après une première manifestation début octobre, le canton de Vaud va à nouveau être le théâtre ce mardi d'actions des travailleurs des services publics et parapublics. Dans un communiqué conjoint, les trois syndicats du personnel FSF, SSP et SUD ont appelé à faire grève «partout où c’est possible» contre les coupes prévues par le Conseil d'Etat dans son budget 2026.

Une importante manifestation est notamment prévue aux alentours de 18h à Lausanne, avec comme point de départ le parc de Montbenon. Selon la police municipale, des perturbations de la circulation sont dès lors à prévoir.

«C'est catastrophique»: les fonctionnaires vaudois crient leur ras-le-bol

«La police procédera à des déviations afin de garantir au mieux la fluidité de la circulation routière et le bon déroulement de la manifestation», indique-t-elle sur sa page Facebook.

Le cortège passera par aux endroits suivants: avenue Jules-Gonin, rue du Grand-Chêne, place Saint-François, avenue Benjamin-Constant, rue Saint-Pierre, rue Caroline, pont Bessières, rue Pierre-Viret, rue de l’Université, rue de la Barre, place du Château.

Manifestation de la fonction publique à Lausanne 18 novembre 2026.
Le chemin du cortègeImage: Police lausanne facebook

La police encourage vivement l'utilisation des transports publics. La fin de la manifestation est prévue vers 20 heures.

Dans les écoles et les hôpitaux

Environ un tiers des enseignants de l'école obligatoire participent à cette journée de grève, tandis que des actions sont prévues dans les hôpitaux régionaux et dans le secteur de l'enfance.

«Dans l'enseignement obligatoire, on peut estimer à un tiers environ la proportion des employés de l’Etat de Vaud en grève tout ou partie de la journée», a indiqué Julien Schekter, porte-parole du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle. Les situations varient toutefois fortement d'un établissement à l'autre et un accueil à l'école est prévu dans tous les cas, a-t-il précisé.

Une personne passe devant une banderole &quot;Gymnase de la Cite en colere et solidaire&quot; placee sur la facade du Gymnase de la Cite lors d&#039;une journee d&#039;action et de greve du secteur de ...
Le gymnase de la Cité, à Lausanne, ce 18 novembre 2025Keystone

De nombreuses écoles professionnelles ainsi que la totalité des gymnases du canton ont annoncé leur intention de se mettre en grève, selon des données du syndicat SSP-Vaud. L'Université de Lausanne, la Haute école pédagogique ont également prévu de rejoindre le mouvement.

«Nous voulons dire non aux coupes dans le service public et obtenir de vraies négociations», a déclaré Cora Antonioli, la présidente du syndicat SSP-Vaud, organisatrice de la mobilisation avec les syndicats SUD et FSF.

Voici les cantons qui vont faire le plus de bénéfice en 2026

Le CHUV s'est également joint à la mobilisation, tout comme certains bâtiments administratifs, ainsi que des structures sociales comme l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Des structures d'accueil de la petite enfance et les Accueillantes en milieu familial de Lausanne se sont également mises en grève.

Le projet de budget 2026 du gouvernement vaudois prévoit un déficit de 331 millions de francs, malgré un paquet d'économies de 305 millions. Ces dernières impactent particulièrement la santé et la formation. (jzs/ats)

Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
