Le roi de Suisse jette son dévolu sur Neuchâtel

Jonas Lauwiner, portraitiert am Freitag, 15. August 2025, in Oberburg, Kanton Bern.
Jonas Lauwiner lorgne des terres à Neuchâtel.Image: Keystone

Le «roi de Suisse» jette son dévolu sur Neuchâtel

Jonas Lauwiner, qui s'est autoproclamé «roi de Suisse», acquiert des biens fonciers sans propriétaire dans toute la Suisse. Il lorgne désormais des terres neuchâteloises, mais les autorités font opposition.
23.01.2026, 16:5923.01.2026, 16:59

Jonas Lauwiner, né en 1994 à Unterseen dans l'Oberland bernois, a fait parler de lui ces dernières années en acquérant des biens fonciers qui n'appartiennent à personne partout en Suisse. Il est aujourd'hui propriétaire de 152 terrains, soit 117 662 mètres carrés de terre, et s'est dès lors autoproclamé «roi de Suisse».

Il jette désormais son dévolu sur le canton de Neuchâtel, nous apprend RTN. Mais son projet ne se passe pas comme prévu.

Huit biens en 2025

En 2025, Jonas Lauwiner a tenté d'acquérir huit biens répartis dans cinq communes neuchâteloises, dont un chemin à Bevaix qui borde une dizaine d'habitations. C'est le conseiller d’Etat Laurent Favre qui a transmis cette information à nos confrères de RTN lors de la séance du Grand Conseil du mardi 20 janvier.

Pour l'instant, toutefois, les biens ont été refusés à Jonas Lauwiner. Ce dernier a déposé un recours. L'affaire se terminera au Tribunal cantonal. RTN précise que les autorités neuchâteloises envisagent de légiférer sur la question des biens fonciers sans propriétaire, comme souhaite le faire Berne.

En effet, comme l'expliquait watson en décembre 2025, les actions de Jonas Lauwiner ont fini par énerver les autorités bernoises. Dès lors, de nouvelles règles devaient être introduites pour stopper le «monarque» et prévenir d'autres vocations similaires à l'avenir. Conséquence de ces mesures? Le transfert d'une propriété à des particuliers ne pourra être possible qu'avec l'accord de la commune concernée. (ag)

