faible pluie18°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles (NE)

Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles (NE)
Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté (illustration).Keystone

Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles (NE)

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. La police soupçonne un triple homicide.
20.08.2025, 06:0020.08.2025, 06:00
Plus de «Suisse»

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement de Corcelles (NE), a indiqué la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué. Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté.

Une importante opération de police est en cours, a précisé dans la nuit de mardi à mercredi le porte-parole de la police Georges-André Lozouet à l'agence de presse Keystone-ATS. Une avenue a été bouclée pour les besoins de l'enquête.

La police soupçonne un triple homicide, a précisé le porte-parole. Le suspect blessé a été transporté à l'hôpital.

De plus amples informations seront données mercredi à 10h00 à Neuchâtel par le ministère public et la police, a déclaré le porte-parole. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
15
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Les vacances d’été sont terminées, et, dans la plupart des cantons, les profs reprennent le travail. Mais combien sont-ils rémunérés? Tour d’horizon des salaires canton par canton
Le manque d’enseignants persiste en Suisse, et il faudra encore des années pour résoudre le problème, notamment grâce à des augmentations de salaire.
L’article