Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté (illustration). Keystone

Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles (NE)

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement à Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. La police soupçonne un triple homicide.

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement de Corcelles (NE), a indiqué la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué. Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté.

Une importante opération de police est en cours, a précisé dans la nuit de mardi à mercredi le porte-parole de la police Georges-André Lozouet à l'agence de presse Keystone-ATS. Une avenue a été bouclée pour les besoins de l'enquête.

La police soupçonne un triple homicide, a précisé le porte-parole. Le suspect blessé a été transporté à l'hôpital.

De plus amples informations seront données mercredi à 10h00 à Neuchâtel par le ministère public et la police, a déclaré le porte-parole. (ats)