La conférence de presse de la police.

Une femme et ses deux enfants tuées à Corcelles, l'ex-époux arrêté

Une mère de famille et ses deux enfants de 10 et 3,5 ans ont été tuées mardi soir à leur domicile de Corcelles, dans le canton de Neuchâtel. Le prévenu est l'ex-mari de la victime.

Trois personnes ont été retrouvées mortes mardi soir dans un appartement de Corcelles (NE), a indiqué la police cantonale neuchâteloise. Un suspect, blessé par des tirs de policiers, a été arrêté.

Les trois victimes faisant partie de la même famille, ont déclaré les forces de l'ordre neuchâteloises lors d'une conférence de presse organisée ce lundi matin.

La police a été alertée dans la soirée de mardi, vers 21h15, retrace Simon Baechler, chef de la police judiciaire neuchâteloise. Des agents ont été dépêchés sur place, mais le bâtiment où habite la famille semblait inoccupé. Vers 22h30, les forces de l'ordre décident de forcer la porte.

Simon Baechler, chef de la police judiciaire neuchâteloise.

«Dès que la porte s'ouvre, les deux policiers présents découvrent deux corps d'enfants ensanglantés, et un homme debout, ensanglanté lui aussi», raconte Simon Baechler. L'homme brandit un couteau de cuisine que le chef de la police judiciaire qualifie d'«impressionnant».

«Malgré les sommations, l'homme n'obtempère pas. Il se jette sur un policier, mais est touché par les tirs de l'autre agent» Simon Baechler

Les policiers procèdent à l'arrestation de l'homme et lui apportent également les premiers secours, ce dernier étant blessé. Ils constatent que les enfants sont mortes. Le corps d'une femme est ensuite découvert dans une autre pièce, «dans une mare de sang», souligne Simon Baechler. Le chat de la famille est également retrouvé sans vie.

L'audition du policier ayant tiré sur le prévenu a permis de constater que l'usage de son arme a été «tout à fait proportionné dans ces circonstances», déclare, de son côté, le procureur Jean-Paul Ros.

L'ex-époux de la victime

Le chef de la police judiciaire neuchâteloise livre ensuite quelques détails sur l'identité des personnes concernées. La femme était une mère de famille de 47 ans. Les enfants étaient ses filles et étaient âgées de 10 et 3 ans et demi.

Le prévenu a 52 ans, est domicilié au Locle et est l'ex-époux de la victime. «Toute cette famille est d'origine algérienne», précise Simon Baechler. Les individus sont titulaires d'un permis C, ils sont arrivés en Suisse «depuis plusieurs années» et sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Avant la séparation, l'homme habitait dans l'appartement où les faits se sont déroulés.

Le prévenu est hospitalisé dans un hôpital de la région, ajoute encore le chef de la police judiciaire. Ses jours ne seraient pas en danger, puisqu'il a été touché dans le bas du corps.

«Conflits conjugaux»

Selon le procureur, les chefs d'accusation de meurtres et tentative de meurtre sur l'un des policiers ont été retenus.

Jean-Paul Ros indique également que la police était déjà intervenue entre 2020 et 2022 à cause de «conflits conjugaux» ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre l'homme et son épouse. «Tout cela a débouché sur une condamnation por des dommages à la propriété que Monsieur a commis sur les biens de son épouse», renseigne le procureur. Et d'ajouter:

«Prima facie, la situation n'était pas préoccupante à ce stade. On n'avait pas d'éléments inquiétants par rapport à des violences conjugales d'une certaine importance» Jean-Paul Ros

«Depuis 2022, la police n'avait plus d'informations relatives à des tensions ou des violences concernant ce couple», complète Simon Baechler.

Des perquisitions ont été ordonnées au domicile de l'auteur. Ce dernier sera auditionné dès qu'il sera «apte» à le faire, souligne le procureur. Une cellule psychologique a été mise en place pour l'entourage, et le voisinage, ainsi qu'à l'école où la fille aînée était scolarisée.