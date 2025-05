Une octogénaire vaudoise a fait les frais d'une vaste escroquerie aux faux policiers (image d'illustration). Image: Shutterstock

Des escrocs font vivre un calvaire à une octogénaire romande

Un cas d'escroquerie aux faux policiers est survenu à Yverdon-les-Bains (VD). Une octogénaire a été détroussée de plusieurs dizaines de milliers de francs par un réseau de criminels.

Plus de «Suisse»

Harcelée à son domicile, emmenée de banque en banque jusqu'en France, une octogénaire romande a été malmenée par une bande d'escrocs l'an dernier. Le cas d'arnaque aux faux policiers relaté ce mardi par 24 heures est des plus alarmants.

L'affaire débute au soir du 26 septembre 2024, lorsqu'une dame de 82 ans reçoit un appel à son domicile d'Yverdon-les-Bains (VD). Au bout du fil, un homme qui dit être un policier lui annonce un «braquage» et une «explosion» à la BCV. L'interlocuteur lui assure également qu'elle a «perdu beaucoup d’argent».

Un «collègue» sera finalement dépêché chez elle, raconte le quotidien vaudois. Toujours en ligne avec son interlocuteur, l'octogénaire, «paniquée», suit les consignes de ce dernier et remet au visiteur ses cartes bancaires et ses codes. Des enveloppes avec plus de 10 000 francs d'argent liquide ainsi que des bijoux sont aussi saisis dans son coffre-fort et un rendez-vous est fixé pour une visite à la banque.

La moitié de ses économies

Le lendemain, elle est emmenée par deux hommes à la BCV d'Yverdon pour un premier retrait de 20 000 francs au guichet, puis un deuxième dans une Raffeisen. On lui fait ensuite traverser la frontière, à Sainte-Croix (VD), où l'argent est remis à un acolyte.

Selon 24 heures, le triste procédé s'est ensuite répété jusqu'à leur arrivée à la BCV de Vallorbe (VD), où un employé a fait preuve d'insistance envers l'un des malfaiteurs, ceux-ci prenant alors la fuite.

La victime a finalement pu être été entendue par la police et une plainte a été déposée. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de francs qui lui ont été soutirés, la moitié de ses économies.

Un jeune homme de 18 ans arrêté

L'octogénaire assure à 24 heures que son calvaire était alors loin d'être fini. Elle aurait ensuite été harcelée à plusieurs reprises par les escrocs et même emmenée de force à la BCV de Morges. Elle évoque un dernier incident le 6 janvier dernier, lorsqu'un faux policier serait à nouveau venu s'emparer de sa carte bancaire. Mais celle-ci était bloquée.

Selon le quotidien vaudois, l'un des malfaiteurs a depuis été identifié et arrêté. Il s'agit d'un Français de 18 ans, accusé de s'être fait passer pour un faux policier auprès d’au moins 19 dames âgées en moins d'un mois fin 2024.

On relève ainsi 10 cas dans le canton de Vaud, 6 sur Neuchâtel, 2 à Genève et un en Valais, pour un préjudice de plus de 144 000 francs.

Appréhendé à Sion et détenu depuis à la prison vaudoise du Bois-Mermet, il a agi pour le compte d’un réseau organisé, rapporte 24 heures. Il sera jugé le 14 mai prochain à Nyon et risque 36 mois de prison, dont 12 ferme, ainsi qu’une expulsion du territoire.