Un jeune autiste romand harcelé et viré d'un car postal

Harcelé par deux autres jeunes, un adolescent atteint du trouble du spectre autistique s'est vu forcé de descendre d'un bus à Cressier (NE). CarPostal dit «regretter» cet incident.

«Il m’a appelé en pleurs et complètement paniqué», raconte à Arcinfo une mère neuchâteloise à propos de la mésaventure récemment vécue par son fils.

Selon le journal, l'adolescent âgé de 15 ans est atteint du trouble du spectre autistique (TSA). Il est scolarisé au Landeron (NE), où il bénéficie d’un horaire aménagé.

Lundi, après les cours, il a été harcelé par deux jeunes inconnus à bord d'un car postal en rentrant chez lui à Cornaux (NE). Ces derniers se sont notamment moqués de lui et l'ont filmé, confie sa maman à Arcinfo.

L’adolescent a alors fait une crise de panique. Selon un témoignage, le chauffeur du bus a mis fin à la scène en faisant descendre les trois jeunes en arrivant à Cressier (NE).

Elle dénonce une «injustice»

C'est à ce moment que le jeune Neuchâtelois a appelé sa mère, relate Arcinfo, tenant des propos inquiétants et menaçant «de se faire du mal». Il est toutefois parvenu à prendre un train et rentrer chez lui par ses propres moyens.

Auprès d'Arcinfo, sa maman dénonce une «injustice»:

«Je comprends que le chauffeur ait des horaires à tenir et ne soit pas formé pour faire face à ce genre de situation, mais, selon moi, Gabriel, en étant traité de la sorte, est doublement victime» La maman à ArcInfo

Contacté par le journal neuchâtelois, CarPostal dit «regretter» cet incident. L'entreprise indique s'être entretenue avec le conducteur impliqué et explique que «les adolescents perturbaient fortement le trajet», et ce, «malgré plusieurs rappels à l'ordre».

Le chauffeur a dès lors pris la décision de les faire descendre. Mais CarPostal précise que la mesure concernait uniquement les deux perturbateurs, bien que d'autres passagers soient également descendus. (jzs)