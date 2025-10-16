Quentin Di Meo est poursuivi pour viol. Keystone

Plainte pénale pour viol contre cet influent PLR romand

Quentin Di Meo, président du groupe libéral-radical neuchâtelois est poursuivi pour l'agression présumée d'une mineure en 2017. Il réfute catégoriquement les accusations.

Plus de «Suisse»

Quentin Di Meo se retrouve empêtré dans une affaire de viol. Selon Arcinfo, l'élu neuchâtelois fait l’objet d’une plainte pénale pour avoir présumément agressé une adolescente en 2017.

Les faits reprochés se seraient déroulés lors de l'Abbaye de Fleurier (NE), relate le journal. Alors âgé de 24 ans, le député aurait tenté d'embrasser une jeune femme de 17 ans lors de cette fête villageoise, qui aurait refusé. Il l’aurait alors traînée de force sur près de 300 mètres puis étranglée et violée.

Quentin Di Meo réfute catégoriquement ces accusations. Il assure ne jamais s'être retrouvé seul avec la plaignante.

Premières rumeurs en 2020

Arcinfo relève également l'existence d'un conflit judiciaire entre trois familles, dont celle du député neuchâtelois et celle de la victime présumée, avec des premières rumeurs de viol au début 2020, selon le quotidien. Trois ans plus tard, un proche de la plaignante aurait sommé par écrit Quentin Di Meo de se dénoncer.

L'affaire a ensuite refait surface à l'occasion des élections cantonales neuchâteloises, en mars dernier. Selon le journal, le mot «violeur» avait été inscrit sur plusieurs affiches de campagne du député, chef du groupe libéral-radical.

En avril, la victime présumée est allée se confier à la police, sans pour autant porter plainte, rapporte Arcinfo. Mais les faits étant poursuivis d’office, le ministère public neuchâtelois a ouvert une instruction pénale cet été.



Quentin Di Meo a été entendu fin août par les enquêteurs. Il bénéficie de la présomption d'innocence. (jzs)