assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Neuchâtel: plainte pénale pour viol contre Quentin Di Meo

Le candidat au Conseil d&#039;Etat Neuchatelois Quentin Di Meo (Parti liberal-radical, PLR), regarde son t
Quentin Di Meo est poursuivi pour viol.Keystone

Plainte pénale pour viol contre cet influent PLR romand

Quentin Di Meo, président du groupe libéral-radical neuchâtelois est poursuivi pour l'agression présumée d'une mineure en 2017. Il réfute catégoriquement les accusations.
16.10.2025, 14:2316.10.2025, 14:23

Quentin Di Meo se retrouve empêtré dans une affaire de viol. Selon Arcinfo, l'élu neuchâtelois fait l’objet d’une plainte pénale pour avoir présumément agressé une adolescente en 2017.

Les faits reprochés se seraient déroulés lors de l'Abbaye de Fleurier (NE), relate le journal. Alors âgé de 24 ans, le député aurait tenté d'embrasser une jeune femme de 17 ans lors de cette fête villageoise, qui aurait refusé. Il l’aurait alors traînée de force sur près de 300 mètres puis étranglée et violée.

Hausse des viols en Suisse: «Même dans le doute, allez aux urgences»

Quentin Di Meo réfute catégoriquement ces accusations. Il assure ne jamais s'être retrouvé seul avec la plaignante.

Premières rumeurs en 2020

Arcinfo relève également l'existence d'un conflit judiciaire entre trois familles, dont celle du député neuchâtelois et celle de la victime présumée, avec des premières rumeurs de viol au début 2020, selon le quotidien. Trois ans plus tard, un proche de la plaignante aurait sommé par écrit Quentin Di Meo de se dénoncer.

L'affaire a ensuite refait surface à l'occasion des élections cantonales neuchâteloises, en mars dernier. Selon le journal, le mot «violeur» avait été inscrit sur plusieurs affiches de campagne du député, chef du groupe libéral-radical.

Ils violent des femmes en direct et se font applaudir

En avril, la victime présumée est allée se confier à la police, sans pour autant porter plainte, rapporte Arcinfo. Mais les faits étant poursuivis d’office, le ministère public neuchâtelois a ouvert une instruction pénale cet été.

Quentin Di Meo a été entendu fin août par les enquêteurs. Il bénéficie de la présomption d'innocence. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
4
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
Un tripotage de fesses indigne l'Italie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Rebondissement dans le scandale raciste à la police de Lausanne
La plupart des policiers suspendus dans l'affaire des groupes Whatsapp vont contester leur sanction, révèle la RTS. L'un d'eux a même déjà été réintégré.
Suspendus dans l'affaire des messages racistes, sexistes et antisémites échangés sur des groupes Whatsapp et révélés fin août, des policiers lausannois ne comptent pas en rester là.
L’article