en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Triple homicide de Corcelles: «l'Espagne est un modèle à suivre»

Un rassemblement silencieux s&#039;
Un rassemblement silencieux à Corcelles après le triple homicide.Keystone

Triple homicide de Corcelles: «l'Espagne est un modèle à suivre»

Le triple homicide de Corcelles (NE) a fait réagir les députés. Ils demandent davantage de moyens pour la prévention ou la surveillance électronique et une meilleure prise en charge des séparations à risque.
02.09.2025, 19:0802.09.2025, 19:08
Plus de «Suisse»

«Toutes les mesures sont envisagées et bonnes à prendre pour lutter contre ce fléau», a déclaré ce mardi Céline Vara, conseillère d'Etat, en charge de la sécurité. «L'Espagne, qui a pris 300 mesures de protection, de prévention ou de répression, est un modèle à suivre», a-t-elle ajouté.

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»

Suite au triple homicide de Corcelles (NE), le Conseil d'Etat neuchâtelois va mettre en place un nouveau plan d'action qui va renforcer les mesures de prévention et de protection contre les violences domestiques. Les députés ont réagit et demandent davantage de moyens pour la prévention ou la surveillance électronique et une meilleure prise en charge des séparations à risque.

Arsenal de mesures qui doit «monter en puissance»

«La surveillance électronique n'est pas suffisante en elle-même. Elle doit faire partie d'un arsenal de mesures qui doit monter en puissance», a précisé Céline Vara. La conseillère d'Etat déplore néanmoins que le projet national de bracelets électroniques n'avance pas assez vite et souhaite trouver des solutions au niveau cantonal.

Florence Nater, en charge de la cohésion sociale, a rappelé que les violences domestiques sont systémiques et liées à des rapports de force. Elle a ajouté:

«Il faut agir contre les violences psychiques, sexuelles, le contrôle économique de femmes et le harcèlement. C'est un travail sociétal de fond car il faut faire évoluer les mentalités»
Florence Nater
Une femme et ses deux enfants tuées à Corcelles, l'ex-époux arrêté

Roxann Barbezat (UDC), première signataire d'une des deux interpellations interpartis, a tenu à relever que 60% des féminicides sont commis par des populations étrangères et que l'influence culturelle joue un rôle.

Détecter les situations à risque

Neuchâtel va lancer un nouveau plan d'action pour renforcer les mesures de prévention et de protection, «qui pourraient rapidement être mises en oeuvre», a ajouté Florence Nater. Le canton veut notamment améliorer la prise en charge des enfants, victimes de violences domestiques, ainsi que mieux détecter les situations à risques.

«On va chercher à mobiliser toutes les ressources disponibles» mais il est trop tôt pour évoquer une hausse de budget, a précisé la conseillère d'Etat. L'interpellation interpartis, portée par Nathalie Ljuslin (PS), souhaitait que le canton alloue 350 000 francs par an pour aider les associations féminines et féministes ainsi que les services publics qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles.

Les députés ont également accepté sans opposition un postulat du groupe Vert'libéral, amendé par l'UDC. Le texte demande notamment de renforcer la prise en charge des violences conjugales (économiques, psychologiques, sexuelles, physiques), en particulier dans les situations de séparation, notamment par des formations spécifiques sur les violences fondées sur le genre, destinées aux professionnels en contact avec les victimes ou les auteurs de violences. (ag/ats)

Plus d'articles sur les violences sexistes et sexuelles:
Violences conjugales: ces Suissesses «disparaissent des radars»
2
Violences conjugales: ces Suissesses «disparaissent des radars»
de Cynthia Ruefli
«Je vais avoir peur de lui toute ma vie»: une femme harcelée raconte
1
«Je vais avoir peur de lui toute ma vie»: une femme harcelée raconte
de Alberto Silini
Après un viol, comment prouver qu'on a dit non? Un procureur explique
Après un viol, comment prouver qu'on a dit non? Un procureur explique
de Alyssa Garcia
En recrutant ce joueur, Marseille prend un gros risque
En recrutant ce joueur, Marseille prend un gros risque
de Sven Papaux
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Décès en scooter: les parents de Camila portent plainte
Le porte-parole du Ministère public vaudois confirme que les parents de l'adolescente décédée en juin dernier ont porté plainte pour homicide involontaire et abus d'autorité.
Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale après la mort de Camila, décédée dans un accident de scooter le 30 juin à Lausanne, alors qu'elle fuyait la police. Les parents de l'adolescente ont porté plainte pour homicide par négligence et abus d'autorité.
L’article