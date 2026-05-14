Deux communes neuchâteloises ont récemment reçu un important don. Image: Shutterstock

Neuchâtel reçoit deux dons rares en faveur de projets communaux

Dans le canton de Neuchâtel, des donations exceptionnelles et rares permettent de financer des projets publics d’envergure à Lignières et à Neuchâtel.

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Deux communes neuchâteloises ont récemment reçu un important don, ce qui a permis de financer une zone de loisirs à Lignières (NE) ou de développer à l'avenir une salle polyvalente et la muséographie des serres au Jardin botanique de Neuchâtel. De telles donations sont toutefois plutôt rares dans le canton.

Sarah Fuchs-Rota, co-présidente de l'Association des communes neuchâteloises (ACN), a déclaré à Keystone-ATS:

«Nous ne tenons pas de statistiques sur les donations importantes mais les communes neuchâteloises n'en reçoivent pas régulièrement. Selon la loi sur les communes et les réglementations communales, les legs d’un montant important doivent être portés à l'ordre du jour du Conseil général pour en informer la population» Sara Fuchs-Rota

Les petits dons et pas forcément financiers, comme par exemple des archives ou un piano, sont toutefois plus fréquents, a ajouté la conseillère communale de Val-de-Travers. Les clubs-services ou petites entités font parfois des dons aux communes, mais dans le cadre de projets particuliers.

Lignières a reçu trois millions

A Lignières, Roxie Walker a fait une donation à la commune de 3 millions de francs pour remercier de l'accueil reçu de 1991 jusqu'en 2024, moment du décès de son mari John Walker, fondateur américain d'Autodesk à Neuchâtel. Pour rendre hommage au site fourmilab.ch, créé par cet ingénieur, la zone de loisirs a été baptisée Fourmiparc.

Inaugurée à fin avril, elle s'étend sur une surface de 6000 mètres carrés et propose un couvert pour le gril, des tables et bancs et des terrains multisports (beach-volley, anneau d'athlétisme, pétanque, ping-pong, etc.). Une sculpture en hommage à John Walker a aussi été installée à cet endroit.

A Neuchâtel, le Conseil général a accepté le 27 avril une donation d'un montant de 800 000 francs, destinée au Jardin botanique. Cette enveloppe servira à créer une salle polyvalente, à développer la muséographie des serres et à éditer un ouvrage sur les travaux.

Dans l'étude du projet d'assainissement du Jardin botanique, une salle multifonctionnelle avait été envisagée au départ mais avait dû être abandonnée en raison d'arbitrages financiers. Convaincue de la nécessité de créer une salle polyvalente, la direction du Jardin botanique a cherché des fonds complémentaires, par le biais de sa fondation. Et finalement, un généreux ou une généreuse mécène, souhaitant conserver l'anonymat, a fait un don de 800 000 francs. (tib/ats)