Un festin neuchâtelois et une balade gourmande animent le week-end

La population neuchâteloise va fêter ses traditions culinaires en dégustant dimanche le Festin neuchâtelois. Jusqu'à 11 5000 personnes sont attendues dans 15 restaurants. Samedi, une balade gourmande entre Auvernier et Areuse est au programme.

La 15e édition du Festin neuchâtelois est placée sous le thème du partage multigénérationnel. «Cheffes et chefs de renom, ambassadeurs de produits 100% neuchâtelois, créeront des menus exceptionnels qui célèbreront la richesse de nos producteurs (..,)», ont indiqué les organisateurs. Selon eux, «chaque plat raconte une histoire empreinte de tradition et d'innovation».

Pour la 3e année, le Festin neuchâtelois s'engage envers les jeunes en les sensibilisant aux bienfaits d’une alimentation durable en intervenant dans les classes d'économie familiale du canton. Des chefs expérimentés vont montrer leur savoir-faire et les avantages des circuits courts à travers des démonstrations culinaires.

Une balade gourmande sera organisée samedi entre Auvernier et Areuse. «Un parcours pédestre d’environ 9 kilomètres, ponctué de six étapes gastronomiques, mettront produits du terroir et vins locaux à l'honneur», ont expliqué les organisateurs. À l’arrivée, les participants profiteront d’un concert des Petits Chanteurs à la Gueule de bois. Un atelier pour enfants est au programme. (tib/ats)