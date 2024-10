L'entreprise romande qui fait timbrer les pauses pipi se défend

L'Allemagne envisage d'introduire la sieste au travail: et en Suisse?

Le nombre de pauses n’est pas décompté, mais pour chaque interruption de travail, que ce soit pour aller aux toilettes, fumer ou discuter, le collaborateur doit timbrer. Et Joris Engisch de rappeler que la mesure date d’il y a environ 30 ans.

Il y a la possibilité de prendre une pause de midi de 11h30 à 13h30 et, en fin de journée, le départ peut se faire de 15h45 à 17h30. Et Joris Engisch de compléter:

«On parle beaucoup d’acquis sociaux, mais pour qu’il y ait de bonnes écoles, de bons hôpitaux, il faut aussi des entreprises qui fonctionnent et qui paient des impôts en Suisse.»

«J’ai l’impression qu’en Europe, c’est un peu l’inverse», avance Joris Engisch, qui possède des sites à Boudry et à La Chaux-de-Fonds.

«Et c’est vraiment très contraignant pour les employeurs», relève le dirigeant du cadranier. Plus loin, il estime que ce sont des thématiques qui font parler et réfléchir. «Mais la vraie inquiétude que j’ai, c’est que l’on voit beaucoup de pays qui se développent très rapidement, comme la Chine, où l’on travaille beaucoup.»

«On a décidé de se battre parce que c’est une mesure qui a été prise il y a longtemps, qui fonctionne extrêmement bien et qui est appréciée à mon avis de l’ensemble du personnel.»

La décision contre l’Office des relations et des conditions de travail neuchâtelois (ORCT) a été révélée par la RTS début octobre. Joris Engisch ne s’attendait pas à une telle attention, a-t-il indiqué dans une interview parue mercredi dans Le Temps . L'entreprise neuchâteloise Jean Singer et Cie emploie 383 personnes.

«Faire timbrer les pauses toilettes, c’est la meilleure des alternatives en matière d’égalité», estime Joris Engisch. Le président du fabricant de cadrans Jean Singer et Cie est à l'origine de l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois donnant raison à la société.

Les employés du fabricant de cadrans Jean Singer et Cie doivent timbrer pour chaque interruption de travail, y compris lorsqu'ils vont aux toilettes. Pour le président de l'entreprise, ce système fonctionne.

