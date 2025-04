Arrêts cardiaques: le canton de Neuchâtel veut réduire les secondes de trop. Image: screenshot first-responder

Neuchâtel veut doubler ses First Responders (mais c'est quoi?)

Neuchâtel veut doubler les citoyens formés aux gestes qui sauvent, capables d’intervenir avant les secours professionnels et sauver plus de vies.

Le canton de Neuchâtel lance une campagne pour augmenter le nombre de First Responders sur l’ensemble de son territoire. Actuellement, plus de 1000 bénévoles qui sont formés aux gestes de premiers secours sont prêts à intervenir en cas d'arrêt cardiaque avant l’arrivée des secours professionnels.

L’objectif est de doubler ce nombre d’ici fin 2026 afin de maximiser les chances de survie des victimes d’un arrêt cardiaque, a annoncé lundi l'Etat de Neuchâtel. Cette initiative de sensibilisation est lancée à l'occasion de la Journée d'action du 144.

La campagne, qui se déroulera sur un mois, mettra en avant un film pédagogique expliquant le déroulement d'une intervention et les témoignages de quatre First Responders neuchâtelois. Ces derniers partageront leur expérience et leurs motivations pour encourager d’autres personnes à rejoindre le réseau.

Le Service cantonal de la santé publique mettra également l'accent sur la fidélisation des First Responders déjà engagés au sein du réseau neuchâtelois. Un kit de matériel sera mis à leur disposition pour leur permettre d’intervenir dans les meilleures conditions. (jah/ats)