Incendie à Neuchâtel: le trafic fortement perturbé

Plusieurs véhicules auraient pris feu dans le parking souterrain de la place Pury, au centre-ville de Neuchâtel. De gros bouchons se sont formés.

Un incendie est survenu ce jeudi dans le parking Pury, au centre de Neuchâtel, relate le portail alertswiss.

Provoquant un dégagement de fumée, le sinistre répand une forte odeur très désagréable dans le secteur. Il est recommandé aux habitants de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation.

Selon ArcInfo, plusieurs véhicules auraient pris feu dans le souterrain. Une douzaine de véhicules des sapeurs-pompiers et de la police se trouvent sur place.

Le trafic est actuellement fortement perturbé autour des lieux du sinistre. De gros bouchons se sont formés à différents endroits de la ville, indique ArcInfo. (jzs)

