Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge des finances. Keystone

Grâce à une astuce, Neuchâtel prévoit un bénéfice en 2026

Le gouvernement neuchâtelois a présenté son projet de budget pour 2026. Il réfléchit notamment à des mesures pour faire face aux taxes douanières de Donald Trump.

Plus de «Suisse»

Le canton de Neuchâtel prévoit un bénéfice de 14,6 millions de francs pour 2026. Cet excédent de revenus est possible uniquement après un prélèvement de 52 millions de francs à la réserve de politique conjoncturelle, effectué en raison du contexte économique difficile. Le Conseil d'Etat planche sur des mesures en lien avec les surtaxes douanières américaines.

«Après plusieurs exercices influencés par une période favorable sur le plan économique et financier, le canton doit faire face aux premiers signes d’un retournement conjoncturel aux effets déjà perceptibles sur les finances publiques», a déclaré mercredi Frédéric Mairy, vice-président du Conseil d'Etat.

Le canton va devoir faire face aussi à des défis financiers majeurs, en lien notamment avec le programme d'économies et le report de charges de la Confédération. A titre d'exemple, «si l'arrêté sur la valeur locative passe dimanche, cela coûtera 9 millions de francs au canton», a ajouté Crystel Graf, conseillère d'Etat en charge des finances.

La forte réduction de la péréquation financière fédérale, qui diminue de 52 millions de francs pour atteindre 270,7 millions, va aussi impacter nettement le résultat.

«Ceci alors que la dynamique de hausses des charges, notamment dans les prestations de soins, les subsides aux primes maladie, les prestations complémentaires AVS/AI, l'aide sociale ou encore le soutien aux institutions sociales et aux écoles spécialisées, est préoccupante» Crystel Graf

Face à l'ampleur des défis, un prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle a été décidé. «Cette mesure doit être considérée comme exceptionnelle», a noté Crystel Graf. Après ce prélèvement, cette réserve aura un solde à fin 2026 de 71 millions. Le total des réserves se montera alors à près de 320 millions.

Premiers signes de fléchissement

La présidente du Conseil d'Etat a précisé que le budget prévoit des emplois en progression, de 76,3 EPT à 2741. «Cette hausse est liée à une augmentation des investissements – et du personnel pour les gérer – mais pas uniquement car elle découle de tous les secteurs de l'Etat», a noté Crystel Graf. A relever que sur les 2741 EPT, 410 sont financés par un tiers ou des revenus liés.

S'ils sont stables à 1,286 milliard de francs, les revenus fiscaux présentent les premiers signes d'un fléchissement pour la première fois depuis la reprise post-Covid. «Un prélèvement de 3,87 millions à la réserve de lissage a été prévu», a expliqué Patrick Aubry, chef du service financier.

Le Conseil d'Etat veut prolonger en 2026 les mesures temporaires prises en 2024 et 2025 de baisse du barème et du coefficient fiscal, en attendant que son paquet de mesures en faveur du pouvoir d’achat, qui contient un volet sur la fiscalité, puisse être introduit.

Frein à l'endettement respecté

Hors résultats financier et extraordinaire, le canton s'attend donc pour 2026 à une perte d'exploitation de 126,6 millions de francs. Les investissements prévus sont en hausse de 4% et atteignent 152,8 millions. Le budget respecte les critères du frein à l'endettement.

Le Conseil d'Etat est très inquiet de l'impact des surtaxes américaines qui toucheront davantage l'Arc jurassien que d'autres cantons suisses, a ajouté Florence Nater, en charge de l'économie.

«On planche sur des mesures cantonales pour 2026 et sur les modalités de financement» Florence Nater

Au niveau des recettes fiscales, les surtaxes douanières auront surtout des conséquences sur le budget 2027. «Il est vrai néanmoins que plusieurs entreprises souffraient déjà du ralentissement économique avant l'annonce des droits de douane et avaient déjà fait appel aux RHT», a conclu Crystel Graf. (jzs/ats)