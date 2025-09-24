Christelle Luisier Brodard, cheffe du département vaudois des finances. Keystone

Vaud dévoile ses coupes budgétaires

Le Conseil d'Etat a présenté mercredi son projet de budget 2026 avec un déficit de 331 millions de francs. D'importantes mesures d'économies sont prévues.

Plus de «Suisse»

Le Conseil d'Etat vaudois a présenté mercredi un projet de budget 2026 déficitaire de 331 millions de francs. Il intègre des mesures d'économies de 305 millions.

Attendues depuis que les finances cantonales ont viré au rouge, ces coupes vont se traduire par des baisses de subventions, notamment pour l'action sociale (46 mio), la santé (24), les hautes écoles (22), les transports publics (10), l'accueil de jour des enfants (10) ou encore l'asile (20).

Le personnel de l'Etat est aussi impacté avec des coupes prévues de 51 millions. Cela devrait notamment se traduire, pour la majorité des fonctionnaires, par un prélèvement de 0,7% du salaire brut en 2026.

Les mesures d'économies touchent aussi les communes (46 mios) ainsi que divers autres charges et revenus (43 mios). (jzs/ats)