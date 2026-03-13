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La Chaux-de-Fonds: policiers blessés par un individu violent

Deux policiers de la Police cantonale neuchateloise tiennent leur arme, pistolet, ce vendredi 5 juin 2015 a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Zwei Polizisten der Kantonspolizei Jura fotografiert a ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Deux policiers romands blessés par un individu violent

Un homme «particulièrement virulent» a semé la pagaille ce vendredi à La Chaux-de-Fonds (NE). Sept gendarmes ont été nécessaires pour le maîtriser.
13.03.2026, 16:1413.03.2026, 16:14

Deux gendarmes neuchâtelois ont été blessés vendredi vers 8h30 par un individu violent lors d’une intervention dans un appartement à La Chaux-de-Fonds (NE). Les policiers étaient intervenus à la suite du signalement d’un individu créant du scandale et refusant de quitter le logement d’une tierce personne.

«À l’arrivée des gendarmes, l’homme s’est montré particulièrement virulent et a agressé les intervenants. L’un d’eux a été frappé au visage et a dû être pris en charge à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour y recevoir des soins. Une policière a également été touchée au visage, sans nécessiter de prise en charge médicale», a indiqué la police neuchâteloise.

«Défavorablement connu des services de police»

L’individu a finalement pu être maîtrisé à l’arrivée de renforts. Au total, sept gendarmes ont été nécessaires pour procéder à son interpellation. Lors de cette phase, un second gendarme a été blessé au dos et conduit à l’hôpital pour un contrôle médical.

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L’auteur présumé des violences a pour sa part été légèrement blessé à une main lors de son interpellation. Il a également été examiné à l’hôpital.

La personne interpellée est un ressortissant marocain âgé de 29 ans, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises. «Il est défavorablement connu des services de police. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de la procédure,» peut-on lire dans le communiqué. (jzs/ats)

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