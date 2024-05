Un policier tente d'espionner des étudiants romands, il est démasqué

Moins de pesticides dans l'agriculture suisse? Ça a un prix

Grâce aux incitations financières de la Confédération, les agriculteurs pulvérisent de moins en moins de produits phytosanitaires dans leurs champs. Ce qui est bon pour l'environnement pose certains problèmes à l'agriculture.

En Suisse, plus de 300 pesticides protègent les légumes, les fruits et les céréales contre les mauvaises herbes, les insectes et les champignons. Leur utilisation permet d'éviter les pertes de récolte, les fruits véreux et les légumes pourris. Le revers de la médaille: la pluie emporte une partie de ces produits chimiques dans la nappe phréatique, ainsi que leurs produits de dégradation, appelés métabolites. Dans le sous-sol, la dégradation est lente et les produits chimiques s'accumulent.