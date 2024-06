Un bancomat a été attaqué au Locle

Allègement des primes: voici les cantons qui ont le plus à gagner

«C'est comme une guerre» entre la Suisse et la Russie

Les banques cantonales neuchâteloise et jurassienne ont déclaré récemment réduire le nombre de leurs distributeurs automatiques en raison de la recrudescence des attaques. (ag/ats)

Un postomat du Locle a été la cible d'une attaque ce jeudi vers 04h32 , a indiqué Elsa Girardin de la police neuchâteloise, confirmant une information de RTN. Et de préciser:

Les primes flambent? On risque de reparler très vite de la caisse unique

On vote dimanche sur les initiatives santé du PS et du Centre. Mais après? Si les primes devaient continuer d'augmenter? Débat sur la caisse unique entre les professeurs d'économie Sergio Rossi et Marius Brülhart.

La caisse unique est-elle cette évidence repoussée contre tout bon sens ou une arnaque déguisée en solution miracle? A première vue, la question, elle est vite répondue, dirait notre «jeune entrepreneur». A quatre reprises, en 1994, 2003, 2007 et 2014, les Suisses en ont rejeté l’idée, une idée de gauche, cela va sans dire. Moralité, concluait santé suisse, la faîtière des assureurs maladie: