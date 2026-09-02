C'est Noël. Image: Reddit/r/buenzli

C'est déjà Noël dans ce supermarché suisse

Alors que les températures devraient à nouveau avoisiner les 30 degrés cette semaine en Suisse, les premiers biscuits de Noël ont déjà fait leur apparition dans les rayons d’Aldi. Et l’enseigne n’est pas la seule à lancer les festivités très en avance.

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Cette semaine, il va encore faire chaud. Des températures avoisinant les 30 degrés sont attendues en Suisse. Pour beaucoup, cela signifie baignade, bains de soleil et glaces. Aldi propose une autre option: manger des biscuits de Noël.

Car dans les filiales de l’enseigne, les premiers ont déjà fait leur apparition dans les rayons fin août. Et sur le site d’Aldi, il est d’ores et déjà possible d’acheter du pain d’épices ou du panettone.

Des réactions contrastées sur les réseaux

Sur Reddit, certains internautes accueillent la nouvelle avec scepticisme, voire avec une bonne dose d’ironie. «Selon certaines rumeurs, les lapins de Pâques en chocolat arriveront dans les rayons la semaine prochaine», plaisante l’un d’eux. Un autre relativise: «Après tout, il ne reste que quatre mois.»

Chez Aldi, les biscuits à la cannelle font partie de la «gamme saisonnière». Image: aldi-suisse.ch

Mais tout le monde ne trouve pas cela si choquant. «Ils sont aussi bons en été», estime un autre internaute à propos des biscuits de Noël.

Ce qu’en disent les détaillants

«D’expérience, les premiers articles de Noël commencent à se retrouver dans les paniers de nos clientes et clients dès le début de l’automne», explique le service de presse d’Aldi Suisse à watson. Selon l’enseigne, cette arrivée précoce des produits de Noël répond tout simplement à la demande:

«Lorsque nous composons notre assortiment, nous nous basons toujours sur la demande de notre clientèle. Cette période de commercialisation correspond à celle des années précédentes. Au fil de la saison, nous complétons notre offre avec d’autres produits de Noël. En nous basant sur les années passées, nous constatons de manière générale une hausse de la demande à l’approche des fêtes.»

Chez Lidl aussi, Noël commence tôt. «Dès la mi-septembre, nous lançons les premiers articles automnaux et de pré-Noël, comme le pain d’épices et les spéculoos, avant d’étoffer progressivement l’ensemble de l’assortiment», explique Vanessa Meireles, porte-parole de Lidl.

«Dès le lancement des ventes, nous constatons une forte demande, liée à l’impatience de retrouver la saison froide. Le véritable pic des ventes intervient toutefois, comme d’habitude, en novembre et décembre. Parmi les best-sellers absolus figurent le pain d’épices et le panettone», poursuit-elle.

Du côté de Migros, la saison de Noël débute un peu plus tard, à la mi-octobre. A partir de ce moment-là, les consommateurs peuvent acheter dans les magasins de l’enseigne des chocolats, biscuits et autres produits saisonniers liés aux fêtes.

La demande varie toutefois selon les clients, précise à watson Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros:

«Une partie de notre clientèle apprécie de pouvoir préparer les fêtes suffisamment tôt, par exemple en achetant des décorations, des cadeaux ou les premières spécialités saisonnières. Pour les biscuits de Noël et les autres produits alimentaires liés aux fêtes, la demande augmente toutefois généralement lorsque les températures baissent. Elle atteint son pic durant les deux dernières semaines avant Noël. Les produits destinés au repas de fête, ainsi que les cadeaux et les décorations, sont alors particulièrement recherchés. Les derniers jours avant Noël comptent chaque année parmi les journées générant le plus gros chiffre d’affaires.»

Chez Coop, les calendriers de l’Avent et autres biscuits de Noël n’arrivent quant à eux dans les rayons que fin octobre ou début novembre.

«Les pâtisseries automnales comme le pain d’épices sont disponibles dans nos rayons dès le début du mois de septembre. Avec cette offre, nous répondons aux besoins de notre clientèle et constatons une demande correspondante. Pour nous, il est important que nos clientes et clients aient le choix d’acheter leurs produits de Noël plus tôt ou plus tard», explique Sina Gebel, porte-parole de Coop.