Voici les meilleurs restaurants de Suisse selon le Guide Michelin

Les chefs trois etoiles, de gauche a droite, Marcel Skibba et Andreas Caminada, du restaurant Schloss Schauenstein a Fuerstenau, Sven Wassmer, du restaurant Sven Wassmer Memories a Bad Ragaz, Franck G ...
La cérémonie pour l'annonce de la sélection des restaurants 2025 par le guide Michelin Suisse, lundi 20 octobre 2025 à Lausanne.Keystone

Lors d'une cérémonie lundi soir à l'Ecole hôtelière de Lausanne, les responsables du célèbre guide ont décerné leurs étoiles à 145 établissement dans le pays.
20.10.2025, 20:5620.10.2025, 20:56

Le Guide Michelin Suisse 2025 compte 145 établissements étoilés, contre 136 l'an dernier. Il n'enregistre aucun changement parmi les tables triplement étoilées, mais une hausse de restaurants à deux étoiles, catégorie où entre notamment Gilles Varone de Savièse (VS).

Ce chef romand quitte les restos étoilés pour ouvrir sa pâtisserie

3 étoiles

Lors d'une cérémonie lundi soir à l'Ecole hôtelière de Lausanne, les responsables du célèbre guide ont maintenu leurs trois étoiles aux quatre tables les plus prestigieuses du pays. A savoir:

  • L'Hôtel de Ville de Crissier (VD) et son chef Franck Giovannini.
  • Memories à Bad Ragaz (SG) de Sven Wassmer.
  • Le Cheval Blanc de Peter Knogl à Bâle.
  • Le Schloss Schauenstein d'Andreas Caminada à Fürstenau (GR).

2 étoiles

Pour les deux étoiles, le guide en recense désormais 27, dont cinq en Suisse romande. Si aucune table de cette catégorie n'a été rétrogradée, trois restaurants ont été promus:

  • Gilles Varone à Savièse.
  • Ecco à Ascona (TI).
  • L'Igniv by Andreas Caminada à Andermatt (UR).

(ag/ats)

