La cérémonie pour l'annonce de la sélection des restaurants 2025 par le guide Michelin Suisse, lundi 20 octobre 2025 à Lausanne. Keystone

Voici les meilleurs restaurants de Suisse selon le Guide Michelin

Lors d'une cérémonie lundi soir à l'Ecole hôtelière de Lausanne, les responsables du célèbre guide ont décerné leurs étoiles à 145 établissement dans le pays.

Le Guide Michelin Suisse 2025 compte 145 établissements étoilés, contre 136 l'an dernier. Il n'enregistre aucun changement parmi les tables triplement étoilées, mais une hausse de restaurants à deux étoiles, catégorie où entre notamment Gilles Varone de Savièse (VS).

3 étoiles

Lors d'une cérémonie lundi soir à l'Ecole hôtelière de Lausanne, les responsables du célèbre guide ont maintenu leurs trois étoiles aux quatre tables les plus prestigieuses du pays. A savoir:

L'Hôtel de Ville de Crissier (VD) et son chef Franck Giovannini.

Memories à Bad Ragaz (SG) de Sven Wassmer.

Le Cheval Blanc de Peter Knogl à Bâle.

Le Schloss Schauenstein d'Andreas Caminada à Fürstenau (GR).

2 étoiles

Pour les deux étoiles, le guide en recense désormais 27, dont cinq en Suisse romande. Si aucune table de cette catégorie n'a été rétrogradée, trois restaurants ont été promus:

Gilles Varone à Savièse.

Ecco à Ascona (TI).

L'Igniv by Andreas Caminada à Andermatt (UR).

(ag/ats)