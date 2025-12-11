ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Nemo

Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

epa11334276 This year&#039;s winner Nemo representing Switzerland during the press conference after the final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest (ESC) at the Malmo Arena, in Malmo, Swe ...
Le trophée de l'Eurovision ne trône plus sur l'étagère de Nemo, après l'avoir raflé en 2024. Image: EPA TT NEWS AGENCY
Un an après avoir triomphé à l’Eurovision, Nemo renonce à son trophée. L'artiste suisse dénonce une contradiction entre les valeurs proclamées du concours et la décision d’y maintenir Israël.
11.12.2025, 18:0911.12.2025, 18:09

Nemo n'accepte pas la participation d’Israël au Concours Eurovision de la chanson et a décidé de renvoyer son propre trophée. Le Concours Eurovision de la chanson (ESC) se veut, selon ses propres principes, un événement fondé sur l’unité, l’inclusion et la dignité pour toutes et tous.

«Ces valeurs ont donné un sens particulier à cette compétition pour moi»
Nemo sur Instagram à l’adresse de ses fans

Mais comme Israël est toujours autorisé à participer au concours, Nemo estime qu’il existe une contradiction entre les valeurs affichées du concours et les décisions de l’Union européenne de radio-télévision (UER).

Il y a une semaine, les chaînes membres de l’UER réunies à Genève ont voté en faveur de la participation d’Israël au concours 2026 à Vienne. Depuis, cinq pays – l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie – ont annoncé qu’ils renonceraient à participer à la prochaine édition.

Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»

L'an dernier, Nemo brandissait fièrement le trophée après sa victoire avec «The Code» à Malmö, en Suède. Désormais, celui-ci ne devrait plus trôner sur son étagère – même si comme l'écrit l'artiste sur Instagram: «Je suis infiniment reconnaissant envers la communauté qui entoure ce concours et pour tout ce que cette expérience m’a appris, en tant qu’être humain et artiste.» (mbr/ats)

A propos de l'Eurovision 2025 à Bâle:
Ça a mal tourné
1
Ça a mal tourné
de Joanna Oulevay
La robe de la présentatrice de l'Eurovision se fait dézinguer
La robe de la présentatrice de l'Eurovision se fait dézinguer
de Joanna Oulevay
Afida Turner pense pouvoir faire mieux que Louane à l'Eurovision
2
Afida Turner pense pouvoir faire mieux que Louane à l'Eurovision
de Sainath Bovay
Boycott d'Israël: «L'Eurovision est honteusement utilisée»
5
Boycott d'Israël: «L'Eurovision est honteusement utilisée»
de Aylin Erol
La Suisse entre dans le top 10 de l’Eurovision: voici les cotes
La Suisse entre dans le top 10 de l’Eurovision: voici les cotes
Louane va galérer à l'Eurovision
Louane va galérer à l'Eurovision
de Sainath Bovay
Vous devez absolument connaître ces 11 chansons de l'Eurovision
Vous devez absolument connaître ces 11 chansons de l'Eurovision
de Oliver Baroni
Zoë Më clôt la parade de l'Eurovision à Bâle
Zoë Më clôt la parade de l'Eurovision à Bâle
Voici les poses les plus improbables de l'histoire de l'Eurovision
Voici les poses les plus improbables de l'histoire de l'Eurovision
de Marie-Adèle Copin
Eurovision: ce que font les pays pour gagner (ou pas)
1
Eurovision: ce que font les pays pour gagner (ou pas)
de Cynthia Ruefli
La France fait tout pour gagner l'Eurovision
La France fait tout pour gagner l'Eurovision
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici pourquoi tout le monde aime Nemo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le réseau FM va continuer à émettre en Suisse
Les canaux FM pourront continuer d'exister après 2026. Le Conseil des Etats a soutenu mardi de justesse une motion du National qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue. Les centristes romands ont eu gain de cause.
La motion du National demande au Conseil fédéral de prolonger les concessions FM actuelles ou de lancer un nouvel appel d'offres pour l'attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027. Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu'à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées.
L’article