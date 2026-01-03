Aussi beau que bon, le lupin décroche la palme pour l'année 2026. Shutterstock, montage watson

Le superaliment de l’année 2026 est…

… le lupin. La fondation Biovision, engagée en faveur de systèmes alimentaires durables, a élu le lupin superaliment de l’année 2026. Cette légumineuse dispose d’atouts considérables et mérite une place bien plus importante dans notre alimentation.



Avouons-le, vous vous attendiez probablement à autre chose. Encore peu connu du grand public, le lupin reste souvent sous-estimé. A tort. Son potentiel pour rendre notre alimentation plus durable est tout simplement immense.

Une véritable bombe nutritionnelle

Peu de légumineuses peuvent rivaliser avec le lupin en matière de protéines: il en contient près de 40%. Et sa qualité est remarquable, puisqu'il fournit tous les acides aminés essentiels. Le tout avec une teneur très faible en glucides.

Un profil qui ne séduit pas uniquement les amateurs de fitness. Miriam Kamp, sélectionneuse de lupins chez Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk), explique:

«Avec environ 15% de fibres, le lupin est excellent pour la digestion et permet de rester rassasié plus longtemps.»

Cette organisation œuvre depuis près de 40 ans dans la sélection végétale biodynamique.

Discrets à première vue, mais riches en potentiel: les lupins. Image: Shutterstock

Côté santé, cette plante coche aussi plusieurs cases: elle peut contribuer à réduire le taux de cholestérol et provoque généralement moins de ballonnements que d’autres légumineuses.

Un allié précieux pour les sols

Le lupin améliore les sols de différentes façons: avec l’aide de bactéries, il enrichit la terre en azote, utile aux cultures suivantes. Ses racines profondes décompactent le sol, facilitent l’accès aux nutriments et favorisent la formation d’humus, ce qui renforce la résistance du sol à la sécheresse.

En parallèle, il offre nourriture et habitat à toute une microfaune; bactéries, champignons et vers de terre. Un sol vivant retient mieux l’eau, favorise la croissance des plantes et reste fertile sur le long terme.

Les fleurs du lupin bleu, également appelé lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolius), sont un vrai régal pour les yeux. Image: Shutterstock

Parfaitement adapté à la Suisse

Contrairement au soja, très sensible au froid, le lupin supporte sans difficulté le gel. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on le surnomme parfois le «soja du Nord».

Grâce à ses racines profondes, il résiste également relativement bien aux périodes de sécheresse. Autant d’atouts qui en font une culture particulièrement adaptée à une production locale en Suisse.

Un festin pour les pollinisateurs

Au-delà de leur aspect décoratif, les fleurs de lupin jouent un rôle important pour les abeilles sauvages et les bourdons. Leur floraison, qui se prolonge jusqu’en plein été, offre un pollen de haute qualité, indispensable au développement des larves.

Le lupin est très apprécié des pollinisateurs. Image: Shutterstock

Un ingrédient aux mille usages

En cuisine, le lupin se révèle extrêmement polyvalent:

Les graines s’intègrent facilement dans des salades, des bowls ou des plats mijotés.

Il peut être utilisé pour préparer des galettes, des émincés végétaux, des substituts de saucisse ou des tartinades.

Comme le soja, le lupin permet de produire du tofu et du tempeh.

Séchées, grillées, frites ou marinées, les graines se dégustent aussi en snack.

La farine de lupin sert à fabriquer des pâtes et peut remplacer un œuf: une cuillère à soupe mélangée à de l’eau suffit pour les gâteaux, muffins ou pancakes.

Le concassé de lupin est idéal pour une bolognaise végétarienne ou des légumes farcis.

Torréfié, le lupin peut même être transformé en une boisson rappelant le café, et sans caféine.

De grands enjeux pour la production

Depuis les années 1980, la culture de ce végétal est freinée par l’anthracnose, une maladie fongique agressive. Cependant, Miriam Kamp précise:

«Le lupin bleu y est toutefois insensible»

Le lupin blanc, en revanche, est plus vulnérable aux maladies et son taux d’alcaloïdes (les substances responsables de l’amertume), varie fortement. De nouvelles variétés sont cependant très prometteuses. Celles-ci pourraient atteindre des rendements d’environ 3,5 tonnes par hectare, contre 2,5 tonnes pour le lupin bleu. Il faudra néanmoins encore patienter quelques années avant leur commercialisation.

Autre élément à prendre en compte: les personnes souffrant d’une allergie à l’arachide doivent être particulièrement prudentes, en raison de possibles réactions croisées. C’est pourquoi le lupin doit obligatoirement être mentionné comme allergène dans les aliments. Bonne nouvelle en revanche pour les personnes allergiques au soja, qui tolèrent souvent très bien le lupin.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich