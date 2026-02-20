en partie ensoleillé
Des sables magiques vendus en Suisses contiennent de l'amiante

Des sables magiques livrés en Suisses contiennent de l'amiante

Les sables magiques ou cinétiques peuvent être moins inoffensifs que prévus. La Belgique ou les Pays-Bas s'inquiètent, la Suisse mène des analyses et demande aux parents de prendre leurs précautions.
20.02.2026, 12:27

Après l’Australie et la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays européens alertent sur un risque potentiel lié à certains sables de jeu pour enfants. Les Pays-Bas et la Belgique ont récemment émis des mises en garde après la découverte de traces d’amiante dans des produits commercialisés comme sable de jeu, suscitant l’inquiétude de nombreux parents, rapporte le média publique SRF.

Les produits concernés ne sont pas le sable classique des bacs à sable, mais du sable de jeu malléable, souvent appelé sable cinétique, magique ou de modelage. Il s’agit d’une matière que l’on peut façonner comme une pâte, très utilisée pour le jeu, la décoration ou le bricolage.

Sable magique ou cinétique contaminé à l&#039;amiante en Suisse
Le sable magique est du sable mélangé à des polymères qui le rendent particulièrement malléables. Il est souvent très coloré.Image: dr

De l'amiante dans des sables magiques ou cinétiques

A l’automne 2025, les autorités australiennes et néo-zélandaises ont procédé au rappel de plusieurs produits après que des analyses en laboratoire ont mis en évidence des traces d’amiante dans du sable de jeu coloré. Des écoles ont même été fermées temporairement afin d’éliminer les produits potentiellement concernés.

Des nourrissons malades à cause de la toxine dans des produits Nestlé

En Europe, des cas similaires ont été signalés en février aux Pays-Bas et en Belgique. Les autorités belges ont publié les premiers résultats de leurs analyses: sur 20 produits testés, 12 ne contenaient aucune fibre d’asbeste. Trois présentaient des quantités «extrêmement faibles», bien en dessous des valeurs limites, tandis que cinq analyses sont encore en cours.

>> La Belgique a publié sa liste noire de sable cinétique contaminés à l'amiante. Certains sont vendus sur Amazon, notamment en Suisse.

Quel risque en Suisse avec le sable magique?

A ce stade, aucune confirmation n’indique que des produits contaminés aient été vendus en Suisse. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav), compétent en matière de jouets pour enfants, affirme ne pas avoir connaissance de tels cas sur le marché suisse. Les autorités précisent toutefois être en contact étroit avec l’Association suisse des fabricants de jouets. Des prélèvements et analyses sont en cours, tant du côté des autorités que des fabricants.

Ce nouveau vaccin pour les bébés s'est montré «très efficace» en Suisse

En l’absence de certitude sur les produits concernés, l'Osav recommande aux parents de garder les sables de jeu hors de portée des enfants en cas de doute. Les autorités conseillent également de se débarrasser immédiatement des produits achetés sur des plateformes étrangères en ligne.

«Si le sable a été acheté en ligne via une plateforme étrangère, (...) il doit être éliminé immédiatement»
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, cité par SRF

Ces sables pouvant être considérés comme des déchets potentiellement contaminés, ils doivent être éliminés de manière appropriée, et non jetés avec les déchets ordinaires.

Un rappel en Suisse pour un jouet à l'amiante

La plateforme officielle RecallSwiss alerte néanmoins sur un autre jouet potentiellement contaminé à l'amiante: Les «Stretch Squad Figuren im 4er-Set», dont le rembourrage peut contenir de l'amiante.

«Stretch Squad Figuren im 4er-Set»: leur rembourrage peut contenir de l&#039;amiante
Voici les jouets concernés.Image: dr

Ces figurines sont vendues dans certains magasins Action et sur de nombreuses plateforme d'e-commerce helvétiques, précise le magazine Bon à savoir. (hun)


