Populaire en Suisse, le padel comporte pourtant plus de risques qu'il n'y paraît. Image: Imago

Les accidents de padel explosent en Suisse: voici les chiffres

Le padel connaît un essor marqué en Suisse, mais cette popularité s’accompagne d’une forte hausse des accidents. En voici les raisons.

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En 2024, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) a reconnu 1420 accidents de padel, soit plus du double de l'année précédente (540) et bien davantage qu'en 2022 (80), rapporte-t-elle.

Ce sport, très en vogue ne Suisse, dépasse ainsi le squash (980 cas) et s'approche de la moitié des blessures dues au tennis (3120). Ces chiffres ne concernent toutefois que les personnes assurées selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

Un sport plus exigeant qu'il n'y paraît

Sous ses airs accessibles, le padel impose sprints, changements de direction et frappes au-dessus de la tête, ce qui sollicite genoux, chevilles, dos et épaules, souligne la Suva. Le Dr Regina Schelble, médecin du sport, souligne:

«Un bon échauffement avant un match est par conséquent indispensable, surtout pour les personnes débutantes.» Propos recueillis par la Suva

Les blessures (torsions, élongations, plaies) peuvent avoir des conséquences sur le travail, car, lorsqu'il s'agit des articulations, des absences prolongées peuvent être nécessaires. De fait, la Suva recommande notamment aux sportifs de porter des chaussures adaptées, de faire des pauses, de s'arrêter en cas de fatigue ou de douleur et de veiller à renforcer les zones à risque avec des exercices ciblés. (ysc)