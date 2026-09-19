C’est écrit «100% d’ingrédients naturels» sur l’emballage. Ça doit forcément être sain, non? Détrompez-vous. image: shutterstock/getty/watson

Ces 6 aliments réputés «sains» sont en réalité ultra-transformés

Smoothies, céréales, boissons végétales ou barres protéinées: dans l'imaginaire cllectif, certains produits ont une image irréprochable. Pourtant, derrière les mentions «naturel» ou «riche en vitamines», ils peuvent être bien plus transformés qu’on ne le pense.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Nous voulons tous, en principe, manger sainement. Et cela signifie notamment éviter autant que possible les aliments ultra-transformés.

Une étude récente publiée dans la revue médicale The BMJ montre qu’une alimentation riche en aliments ultra-transformés (UPF) est associée à un risque accru de plus de 30 problèmes de santé – des maladies cardiovasculaires aux troubles métaboliques, en passant par les troubles psychiques.

UPF (ultra-processed foods) Même s’il n’existe toujours pas de consensus mondial sur une classification unique, les aliments ultra-transformés sont définis dans la littérature scientifique – notamment à l’aide de la classification NOVA, largement utilisée – comme des produits alimentaires fabriqués industriellement, ayant subi de nombreuses étapes de transformation et combinant souvent des substances isolées, comme le sirop de fructose ou les graisses hydrogénées, avec des additifs tels que des émulsifiants ou des arômes, afin de les rendre aussi appétissants et durables que possible. Exemples typiques: sodas, plats préparés, chips, bonbons, etc.



Le degré de transformation des aliments et ses effets sur notre organisme attirent donc de plus en plus l’attention. Mais pour certains produits, les slogans affichés sur les emballages et – disons-le – tout leur marketing rendent sacrément difficile de savoir ce qui est réellement sain et ce qui ne l’est pas.

Le BBC Science Focus Magazine a récemment invité la spécialiste en sciences de la nutrition Emma Beckett, de l’University of New South Wales, à commenter les résultats d’une étude menée par la société de recherche FOODiQ Global.

Et ce que les données révèlent sur le degré de transformation d’aliments que nous considérons généralement comme sains est plutôt dégrisant.

Emma Beckett commence toutefois par rassurer tout le monde:

«Il ne faut pas paniquer à cause de gros titres annonçant un “risque accru de 50%” pour telle ou telle maladie. Cela peut donner l’impression que votre risque personnel double, mais ce n’est pas le cas. Ces chiffres concernent le risque relatif à l’échelle de la population, et non l’individu»

Autrement dit: ces pourcentages dépendent toujours de la quantité d’un produit consommée, de la fréquence à laquelle on en mange, de ce que l’on consomme par ailleurs et, surtout, du niveau de risque de base pour la maladie concernée.

Il reste néanmoins important de comprendre les faits, les exagérations et le contexte afin de faire les bons choix au supermarché. Voici une sélection de produits souvent perçus comme naturels et sains, alors qu’ils sont en réalité ultra-transformés:

Les alternatives au lait

Les boissons végétales nous sont vendues comme l’alternative parfaite aux produits laitiers – et nous les versons d’ailleurs dans notre café exactement comme du lait de vache. Comme elles véhiculent une image naturelle et végétale, nous avons tendance à les considérer automatiquement comme une option plus saine.

Des alternatives végétales au lait. Image: shutterstock

Mais sur le plan nutritionnel, elles ne sont pas équivalentes: le lait de vache est très peu transformé, tandis que les boissons végétales sont, par définition, fortement transformées. Les plantes sont chauffées, pressées, réduites en poudre ou extraites, puis recomposées avec de l’eau. Des nutriments importants comme le calcium sont ensuite ajoutés, mais peuvent se déposer au fond – d’où la petite mention qui recommande de secouer la brique avant utilisation.

En l’état actuel de la recherche, il est difficile de dire avec certitude quels effets la consommation d’alternatives au lait peut avoir sur la santé à long terme. Pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas boire de lait traditionnel, les boissons végétales sont essentielles. Mais leurs effets à long terme n’ont tout simplement pas encore été suffisamment étudiés – la plupart des données disponibles proviennent d’études menées sur les plantes entières et non transformées, et non sur les boissons qui en sont issues.

Les smoothies

Leurs étiquettes promettent souvent «100% d’ingrédients naturels» et tout leur univers marketing est construit autour d’un mode de vie sain et actif. Pourtant, la plupart des smoothies aux fruits et légumes vendus dans le commerce remplissent tous les critères des aliments ultra-transformés.

Une sélection de smoothies aux fruits vendus en supermarché et présentés comme «sains». Image: Shutterstock

Il s’agit de produits fabriqués à grande échelle, souvent à base de concentrés de jus de fruits, de sucres ajoutés et d’additifs comme des émulsifiants, des stabilisants ou des épaississants, afin qu’ils se conservent plus longtemps en rayon et que leurs ingrédients ne se séparent pas de manière peu appétissante.

Les substituts de viande

Comme les alternatives au lait, les substituts de viande peuvent tout à fait affirmer être «fabriqués à partir de plantes». Ce qui, là encore, nous suggère immédiatement quelque chose de «sain». Sauf que, techniquement, les chips, la vodka et les bonbons sont eux aussi fabriqués à partir de plantes.

Plant-based… mais vraiment sain? Image: obi

Les bénéfices d’une alimentation végétale pour la santé apparaissent lorsque les végétaux sont consommés sous leur forme naturelle, et non lorsque des extraits de plantes sont transformés en produits industriels. Manger moins de viande – et surtout moins de viande transformée – est associé à des bénéfices pour la santé. Mais ce par quoi on remplace la viande joue un rôle déterminant dans les avantages potentiels.

Les repas à boire

Les «Meal Replacement Drinks», comme leurs adeptes aiment les appeler, restent encore un produit de niche, mais leur popularité augmente rapidement. Ils promettent d’apporter tous les nutriments nécessaires avec un nombre de calories précisément contrôlé et un minimum d’effort.

Pour les bourreaux de travail à l’agenda surchargé, c’est pratique et confortable, et dans certaines situations, notamment en cas de maladie ou de blessure, ces repas liquides peuvent même s’avérer indispensables.

Ces boissons peuvent s'avérer très pratiques à l'occasion, mais attention. Image: Shutterstock

Mais même si ces boissons contiennent tous les nutriments essentiels à notre organisme, il leur manque néanmoins des composés bioactifs – ces substances naturelles qui exercent des effets physiologiques positifs sur le corps humain. L’alimentation liquide manque également de diversité, alors que celle-ci est extrêmement importante pour nous permettre de prendre plaisir à manger et éviter une alimentation trop monotone. Emma Beckett recommande même de demander conseil à un professionnel si l’on dépend trop fortement de ces boissons au quotidien.

Les céréales du petit-déjeuner

Là encore, il existe de grandes différences en matière de valeur nutritionnelle et d’effets sur la santé. Certaines sont effectivement peu transformées, pauvres en sucre et saines. Si vous préparez vous-même un Birchermüesli frais ou des overnight oats, il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter.

Peut-être appréciez-vous de temps en temps un bon bol de muësli. Image: Shutterstock

Mais il existe aussi toute une armada de céréales qui affichent fièrement «riche en vitamines», «Fruit & Fibre» («fruits et fibres») ou «bio», tout en étant ultra-transformées et bourrées de sucre – ce qui les rapproche davantage d’un dessert que d’un petit-déjeuner sur le plan nutritionnel.

C’est d’autant plus préoccupant qu’elles sont souvent commercialisées spécifiquement auprès des enfants. Cela dit, certaines études associent aussi la consommation de céréales du petit-déjeuner à une alimentation globalement de meilleure qualité. Là encore, tout dépend donc du contexte alimentaire général.

Les barres fitness

Barres de müesli, barres protéinées: elles paraissent naturelles, riches en fibres bénéfiques pour la santé et sont depuis toujours explicitement associées au sport et au fitness. Pourtant, dans les faits, beaucoup de ces produits peuvent être ultra-transformés et riches en sel, en sucre et en additifs.

Là encore, tout dépend du contexte: si ces barres remplacent régulièrement des repas fraîchement cuisinés et des aliments complets, elles ne constituent certainement pas un choix sain. En revanche, si elles remplacent un snack de junk food, elles peuvent tout à fait représenter une amélioration.

Barres énergétiques, barres protéinées… ou snacks sucrés? Image: Shutterstock

Il faut souligner qu’aucun des produits mentionnés ci-dessus n’est mauvais pour la santé en soi, tant qu’il ne représente qu’une partie d’une alimentation par ailleurs variée, équilibrée et riche en produits frais.

Aucun d’entre nous ne considérerait les chips ou les bonbons comme les piliers d’une alimentation saine, n’est-ce pas? Et pourtant, il nous arrive de céder à la tentation – tout en sachant parfaitement que ces produits fortement transformés ne sont pas particulièrement bénéfiques pour notre santé.

Nous nous l’autorisons parce qu’ils ne représentent qu’une petite partie, du moins espérons-le, d’une alimentation quotidienne beaucoup plus large et variée. Autrement dit: si vous mangez chaque jour suffisamment de fruits, de légumes et d’aliments frais, votre organisme supportera sans problème une ou deux barres de chocolat.

7 vitamines… mais toujours pas sain pour autant. Image: Shutterstock

Le problème commence lorsque cette même barre de chocolat se retrouve soudain avec une étiquette «100% naturel», «riche en vitamines» ou «entièrement végétal», qui nous pousse, en tant que consommateurs, à croire qu’elle se situe au même niveau que des aliments frais et non transformés.

Au bout du compte, tout se résume exactement à ce qu'Emma Beckett souligne en conclusion:

«L’important est de ne pas baser vos choix alimentaires sur les indications figurant sur les étiquettes, mais de réfléchir à la manière dont vous consommez ces aliments dans le contexte plus large de votre quotidien et de vos objectifs de vie. Nous faisons tous face à des contraintes différentes en matière de santé, d’argent, de travail, de temps et dans bien d’autres aspects de la vie.»

Vidéo: watson